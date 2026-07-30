Nueve policías muertos por ataque contra un puesto de control en Pakistán

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Hombres armados mataron el miércoles a nueve agentes policiales en un ataque contra un puesto de control en el norte de Pakistán, en el que también murieron 15 de los atacantes durante enfrentamientos posteriores, informó la policía.

El ataque tuvo lugar en el distrito de Hangu, en la provincia fronteriza de Jaiber Pastunjuá, donde las autoridades luchan contra una creciente insurgencia.

«Nueve agentes murieron y otros 26 resultaron heridos en el ataque», informó la policía regional en un comunicado, en el que precisó que «mató a 15 milicianos e hirió a docenas más».

«Un vehículo blindado de transporte de personal y varios otros vehículos policiales también sufrieron graves daños durante el enfrentamiento», agregó.

El grupo Movimiento de los Talibanes Pakistaníes (TTP), que ha intensificado su insurgencia en la región, se atribuyó la autoría de la ofensiva en un video difundido en las redes sociales.

El hecho se produce pocos días después de que milicianos no identificados atacaran otro puesto de control en el distrito de Tank, en Jaiber Pastunjuá.

La provincia limita con Afganistán y es presa de una creciente campaña violenta del TTP.

Pakistán atribuye el aumento de los ataques en Jaiber Pastunjuá a la actividad de grupos armados procedentes de Afganistán, acusación que el gobierno talibán niega.

Estas acusaciones han provocado una profunda crisis entre ambos países vecinos que desembocó en ataques de Pakistán contra territorio afgano en junio.

Según el gobierno talibán y la ONU, estos bombardeos causaron decenas de muertos civiles.

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