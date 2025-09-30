Nuevo académico de la lengua paraguayo resalta el compromiso del periodismo con la cultura

Asunción, 30 sep (EFE).- El periodista y escritor Carlos Martini, que este martes formalizará su ingreso a la Academia Paraguaya de la Lengua Española (Aparle), defendió que el periodismo «además de ser una obsesión por la verdad, es un compromiso con la cultura y, específicamente, con la lectura».

Martini, que escribió las novelas ‘Tarde de abril’ y ‘Dónde estará mi primavera’, se pronunció en ese sentido en declaraciones a EFE horas antes de la ceremonia de su ingreso a la institución académica.

«Yo me inicié en el periodismo en un lejano 1989, en (el diario) Última Hora y siempre tuve claro que el periodismo es fugaz. Tenemos que dejar algo más. Y algo más son los libros, la lectura», agregó Martini, que tiene cuatro obras personales y ha sido coautor de otras 25, según explicó.

El periodista es un reconocido difusor de la cultura y la lectura en Paraguay en su programa de radio y en un noticiero de televisión, en los que hace entrevistas a escritores y recomendaciones de libros.

Martini también señaló que la lectura no hace más felices a las personas, pero sí «más humanas» y recordó que el escritor argentino Jorge Luis Borges afirmaba que si otros se jactaban de lo que habían escrito, él estaba orgulloso de lo que había leído.

El periodista, presente en las redes sociales en su actividad de divulgación, también agregó que en estos tiempos es un desafío educativo fundamental cómo conciliar «la cultura de la inmediatez», que pone a la gente «a un click de todo», con la lectura «que exige siempre un momento de reposo y reflexión».

En ese sentido, alentó a que los colegios y las bibliotecas orienten a los jóvenes en el uso de sus ordenadores y celulares con un sistema de «creatividad pedagógica» para que ellos realicen sus trabajos literarios desarrollando incluso productos para las redes sociales o plataformas digitales.

A los jóvenes interesados en el periodismo, recomendó «centrarse en lecturas de fondo» porque «jamás se podrá ser un buen periodista, si no se tiene una mínima base cultural».

El también sociólogo apuntó que la lectura también desarrolla una visión «crítica de la realidad» que «es esencial» para la sociedad y agregó que, por esa razón, las dictaduras «tienen como enemigo central al libro».

En las próximas horas, en su ceremonia de ingreso a la Aparle, Martini disertará sobre «El oficio de leer».EFE

