Nuevo centro de defensa cibernética evalúa la capacidad de Fuerzas Armadas de Venezuela

Caracas, 29 ene (EFE).- La ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, quien encabeza el nuevo Centro de defensa y seguridad cibernética, informó que este jueves sostuvieron el primer encuentro de «alto nivel estratégico», en el cual evaluaron las capacidades de la Fuerza Armada del país.

Jiménez detalló que en la reunión de ese ente, creado el miércoles por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el objetivo de garantizar la «protección cibernética» del país, participaron el Consejo Científico Militar y la Fundación Muronto, encargada de promover la investigación y desarrollo tecnológico con énfasis en el sector castrense.

«Durante el encuentro, evaluamos nuestras capacidades soberanas y revisamos exhaustivamente el apresto operacional» de la fuerza armada, informó la ministra en su cuenta de Telegram.

Asimismo, señaló que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ella lidera, asume «con rigor y compromiso la defensa integral» del país «en esta coyuntura histórica».

«Garantizaremos el resguardo de nuestra infraestructura tecnológica, la seguridad informática y la estabilidad», añadió.

La presidenta encargada anunció la creación del Centro nacional de defensa y seguridad cibernética durante un acto celebrado el miércoles en el que la fuerza armada y los cuerpos de seguridad la reconocieron como comandante en jefe, tres semanas después del ataque militar de EE.UU. en Venezuela en el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.

De igual forma, la líder chavista fijó un lapso de cien días para «tener los lineamientos» del nuevo «sistema defensivo», y pidió «máxima cooperación» y «máximo desempeño» a Jiménez, así como al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello, sin dar más detalles sobre las funciones y tareas de esta instancia.

Rodríguez asumió como encargada las funciones del Ejecutivo el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo el miércoles ante el Congreso de su país que la Administración de Donald Trump no está preparando ni tiene intención de ejecutar un nuevo ataque en territorio venezolano, pero no descartó «el uso de la fuerza» para obligar al Gobierno interino chavista a colaborar.

Trump ha exigido, por su parte, «acceso total» al petróleo de Venezuela, y recientemente afirmó que el Gobierno encargado de Rodríguez ha demostrado un «liderazgo muy fuerte». EFE

