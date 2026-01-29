Nuevo centro de defensa cibernética evalúa la capacidad de la Fuerza Armada de Venezuela

3 minutos

Caracas, 29 ene (EFE).- El nuevo Centro de defensa y seguridad cibernética de Venezuela sostuvo este jueves su primer encuentro «de alto nivel estratégico», en el que se evaluó la capacidad de la Fuerza Armada del país, según informó la ministra de Ciencia y Tecnología venezolana, Gabriela Jiménez, quien encabeza ese ente.

El centro fue creado el miércoles por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el objetivo de garantizar la «protección cibernética» del país.

En su primer encuentro participaron el Consejo Científico Militar y la Fundación Muronto, encargada de promover investigación y desarrollo tecnológico con énfasis en el sector castrense.

«Evaluamos nuestras capacidades soberanas y revisamos exhaustivamente el apresto operacional» de la fuerza armada, informó Jiménez en Telegram.

Asimismo, señaló que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ella lidera, asume «con rigor y compromiso la defensa integral» del país suramericano «en esta coyuntura histórica».

«Garantizaremos el resguardo de nuestra infraestructura tecnológica, la seguridad informática y la estabilidad», añadió.

La mandataria encargada anunció el miércoles la creación de ese centro durante un acto en que la fuerza armada y los cuerpos de seguridad la reconocieron como comandante en jefe, tres semanas después del ataque militar de EE.UU. en Venezuela en el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.

La líder chavista fijó un lapso de cien días para «tener los lineamientos» del nuevo «sistema defensivo» y pidió «máxima cooperación» y «máximo desempeño» a Jiménez, así como al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al de Interior, Diosdado Cabello, sin dar más detalles sobre las funciones y tareas de esta instancia.

Rodríguez asumió como encargada las funciones del Ejecutivo el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada por su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La presidenta encargada ha señalado que el país comienza un nuevo «momento político» y ha anunciado un proceso «exploratorio» para retomar las relaciones con Estados Unidos, que incluye la venta de crudo venezolano.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo el miércoles ante el Congreso de su país que la Administración de Donald Trump no está preparando ni tiene intención de ejecutar un nuevo ataque en territorio venezolano, pero no descartó «el uso de la fuerza» para obligar al Gobierno interino chavista a colaborar.

Trump ha exigido, por su parte, «acceso total» al petróleo de Venezuela, y recientemente afirmó que el Gobierno encargado de Rodríguez ha demostrado un «liderazgo muy fuerte». EFE

ls/lb/mgr