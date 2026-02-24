Nuevo choque entre el PP y PSOE en la Eurocámara por el ex fiscal general del Estado

Bruselas, 24 feb (EFE).- El fracaso de un informe no vinculante del Parlamento Europeo sobre el Estado de derecho en los países de la UE reabrió este martes la brecha entre el PP y el PSOE a cuenta del caso del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, por el bloqueo socialista a una mención sobre la independencia de las fiscalías.

El texto en cuestión refleja una opinión de una comisión parlamentaria secundaria que se iba a adjuntar al informe del Parlamento Europeo sobre el examen al Estado de derecho que la Comisión Europea hace anualmente a todos los gobiernos europeos. Se trata de un texto no vinculante y puramente simbólico que habitualmente se tramita sin sobresaltos.

En esta ocasión, la polémica se encuentra en una enmienda de compromiso que señala una «seria preocupación» por los «recientes nombramientos en las fiscalías de algunos Estados miembros» que habrían «probadamente debilitado la confianza en la independencia funcional de los servicios de las fiscalías».

«La investigación y el juicio contra el fiscal más alto de un Estado miembro han sido muy perjudiciales no solo para la propia institución judicial, sino también para la sociedad en su conjunto (…). Episodios de esta naturaleza solo sirven para empañar las instituciones judiciales y causar un daño irreparable al Estado de Derecho», señala la enmienda.

El grupo socialdemócrata ha votado en contra de esta enmienda y asegura que lo mismo han hecho otros grupos progresistas, pero finalmente ha salido adelante con una mayoría del Partido Popular Europeo con los grupos ultraconservador y de la extrema derecha.

Esto ha provocado que el grupo socialdemócrata haya votado en contra del informe en su conjunto, al igual que lo han hecho ultraconservadores y extrema derecha (tradicionalmente reacios a lo que consideran injerencias de la Unión Europea en sus sistemas judiciales), por lo que el texto ha decaído por 11 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones.

En un comunicado, el eurodiputado del PP Adrián Vázquez, encargado de redactar el informe, denunció lo que tildó de «estrategia de bloquear el procedimiento de control del Estado de Derecho en el Parlamento Europeo» por parte del PSOE y de Vox.

«Es profundamente preocupante que el PSOE y Vox hayan unido sus votos para tumbar un informe que alertaba del riesgo que supone para el Estado de Derecho la falta de autonomía de la Fiscalía. Europa no puede quedar al margen cuando se debilitan las garantías institucionales que protegen la independencia judicial», señaló.

Por contra, el socialista José Cepeda defendió que su voto ha permitido evitar «instrumentalizar» este informe para cargar contra García Ortiz con «intereses partidistas».

«Hemos votado a favor de preservar el rigor del informe sobre el Estado de Derecho y en contra de una opinión cargada de acusaciones políticas y sin fundamento contra el Gobierno de España, especialmente cuando ello corre el riesgo de socavar la percepción de independencia del Ministerio Fiscal», dijo Cepeda, que defendió que este informe no está hecho «para exportar disputas partidistas de carácter nacional». EFE

