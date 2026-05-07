Nuevo choque español en la comisión de Peticiones en la Eurocámara por el caso Oltra

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Bruselas, 7 may (EFE).- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo fue este jueves el escenario de un nuevo choque entre partidos españoles al retomar una queja ya debatida sobre el supuesto encubrimiento de la abogada y política Mónica Oltra de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su entonces marido en la Comunidad Valenciana.

La diputada del PP en las Cortes Valencianas Elena Bastida, que se encargó de presentar el caso, pidió a la comisión de Peticiones que examine si «se vulneraron estándares europeos», si fueron «suficientes los protocolos existentes en aquel momento y se aplicaron correctamente» y «si los menores tutelados cuentan hoy con mecanismos independientes y eficaces para denunciar abusos sin miedo a represalias».

«Esta comisión no puede desentenderse de todas las dimensiones de este caso. Si bien la vertiente judicial corresponde a los tribunales españoles, (…) la presunción de inocencia no borra ni la responsabilidad política ni la ética ni la institucional y, desde luego, no puede convertirse en una excusa para que dejemos de preguntar si una menor tutelada fue protegida conforme a la ley y a los estándares europeos», reclamó Bastida.

Bastida recibió el apoyo de la eurodiputada de Vox Mireia Borrás, que tildó de intolerable «que las instituciones encargadas de proteger a esa niña se movilicen para desacreditarla en lugar de para apoyarla» y «que estén más pendientes de protegerse a sí mismas».

En la víspera, el eurodiputado de Compromís Vicent Marzà había acusado al PP de utilizar esta comisión europarlamentaria para maniobrar contra Oltra pocas semanas después de que su intención de regresar a la primera línea política para optar a la alcaldía de la ciudad de València en las próximas elecciones municipales, una crítica que recuperaron hoy las eurodiputadas del PSOE y del BNG.

«No sé muy bien qué estamos haciendo aquí en el Parlamento Europeo debatiendo sobre Mónica Oltra en mayo del año 26. (…) Falta exactamente un año para las elecciones valencianas y hace apenas un mes Mónica Oltra dijo que se iba a presentar. Esa es la razón por la que hoy estamos aquí, con total descaro y sin pudor alguno», señaló Sandra Gómez (PSOE), que también criticó que la queja no haya sido planteada por un ciudadano anónimo, sino por una diputada popular.

Por su parte, Ana Miranda (BNG) urgió al PP y a Vox a que se pronuncien a favor de enviar una misión de la comisión de Peticiones de la Eurocámara a «los 119 centros de menores que están actualmente gestionados por el PP, en concreto por la Generalitat» valenciana.

«A interesarnos por la situación de los menores, por los continuos impagos de la Generalitat y por la situación de desamparo de los jóvenes tutelados», dijo Miranda, que sugirió que la cuestión se puede incluir en la agenda de una próxima misión a Valencia de los eurodiputados para ver en primera persona las consecuencias de la dana de octubre de 2024, prevista para finales de este año. EFE

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