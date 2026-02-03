Nuevo ensayo de combustible de Artemis II, sin fecha tras el fallo que retrasó el despegue

Miami (EE. UU.), 3 feb (EFE).- La NASA aún no tiene una nueva fecha para repetir el ensayo de carga de combustible de Artemis II, tras la filtración detectada durante la prueba en frío realizada este lunes, que ha obligado a retrasar hasta marzo el lanzamiento de esta misión que supone el regreso del hombre a la Luna en más de medio siglo.

El despegue estaba previsto para el próximo domingo 8 de febrero, pero la agencia ha explicado este martes en una rueda de prensa desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, que aún no hay una nueva fecha de lanzamiento ni del ensayo en frío (Wet Dress Rehearsal).

Sin embargo, Lori Glaze, administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA, ha dicho que había varias oportunidades de lanzamiento, «todos los meses», en referencia a marzo y abril, e incluso para más adelante.

Aunque la NASA por ahora prevé continuar las pruebas y ajustes con el cohete y la cápsula acopladas en la plataforma, eventualmente si el lanzamiento se pospone más allá de marzo, tendrían que desmontarlo y devolverlo a la planta de ensamblaje, según ha explicado Glaze, lo que supone riesgos.

Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, ha subrayado que tratan de mantener «muy limitado el número de traslados» porque no pueden «atribuir con certeza los efectos del entorno (en la nave) durante el traslado».

«Es extremadamente complejo y creemos que pudo haber contribuido al problema» de hoy, ha precisado.

«El tamaño de la maquinaria es enorme y la forma en que tenemos que moverla hasta la plataforma es compleja. Durante ese traslado, la interfaz permanece en comunicación constante, y no sabemos exactamente qué efectos tiene», ha manifestado.

Kshatriya ha agregado que es «muy difícil predecir con precisión qué parte del problema puede atribuirse a ese proceso».

Por otro lado, en cuanto al tiempo que el cohete puede permanecer en la plataforma, ha asegurado que tienen muy buena información «de factores como los vientos en tierra, las cargas asociadas y cómo afectan al conjunto acoplado, porque eso es más predecible».

El ensayo fallido de hoy era una prueba clave previa al lanzamiento real, en el que se cargan más de 700.000 galones (unos 2.649.788 litros) de propelentes criogénicos en el cohete Space Launch System (SLS), se ejecuta una cuenta regresiva completa y se practica la descarga segura del combustible, todo sin tripulación a bordo.

Tras el ensayo, los equipos continúan evaluando los datos obtenidos y no descartan regresar el cohete SLS y la nave Orion al Edificio de Ensamblaje de Vehículos para realizar trabajos adicionales antes de definir una nueva fecha para la prueba y el lanzamiento.

La tripulación, que está integrada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto a Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, ha suspendido la cuarentena debido al retraso.

Los cuatro astronautas además ya no viajarán este martes desde Houston (Texas) a Florida, como estaba previsto.

Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis y llevará a los seres humanos nuevamente alrededor de la Luna por primera vez desde 1972.

La misión tendrá una duración aproximada de 10 días y su objetivo es probar los sistemas de la nave y sentar las bases para futuras misiones lunares y, a largo plazo, tripuladas a Marte. EFE

