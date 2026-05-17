Nuevo fiscal general de Guatemala promete «sanar» institución tras salida Porras Argueta

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Ciudad de Guatemala, 17 may (EFE).- El nuevo fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, prometió este domingo «sanar» la institución marcada por «heridas profundas», que dirigirá durante los próximos cuatro años, tras reemplazar esta madrugada en el cargo a Consuelo Porras Argueta, señalada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

«Recibo una institución que carga con heridas profundas. Las reconozco. No las voy a ignorar ni disfrazar. El primer paso para sanar una institución es tener la honestidad de ver exactamente en qué estado se encuentra», resaltó en un mensaje divulgado a través de los canales oficiales de la Fiscalía.

García Luna tomó posesión en el primer minuto de este domingo, como establece la ley, de manera austera y sin actos protocolarios. La noticia se informó a través de un comunicado oficial.

El fiscal fue designado este mes por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, para un mandato de cuatro años.

«Hoy no inicia una administración más. Hoy inicia una oportunidad para devolverle dignidad a la justicia penal guatemalteca», dijo García Luna.

El nuevo fiscal general llega al cargo después de ocho años en el puesto por parte de Porras Argueta, cuyo período estuvo marcado por las sanciones internacionales en su contra después de intentar desconocer los resultados electorales de 2023 y también por la persecución judicial contra periodistas, activistas, jueces, fiscales anticorrupción y líderes indígenas.

García Luna recordó en su mensaje que «durante años, muchos guatemaltecos perdieron la confianza en la justicia», porque «la justicia dejó de creerles». Por ello, advirtió el nuevo jefe del Ministerio Público, que «hoy empieza el deber» de recuperar esa justicia con «hechos» y no «con discursos».

De acuerdo con García Luna, su mandato no se «doblará ante presiones» y tampoco utilizará a la Fiscalía «como un arma al servicio» de grupos específicos.

Asimismo, el nuevo fiscal general puntualizó que enfrentará con «seriedad» los «delitos que más dañan al país» y mencionó «las extorsiones, los crímenes contra la vida, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas y las maras (pandillas)».

García Luna ingresó a la sede central del ente investigador, en el centro de la capital guatemalteca, a las 23:30 hora local del sábado (05:30 GMT del domingo) para tomar posesión oficial a las 00:00 horas, sin ninguna recepción especial.

Pocos minutos después de asumir oficialmente la jefatura del Ministerio Público, las plataformas digitales de la Fiscalía fueron actualizadas con su nombre y una nueva descripción oficial que destaca su autonomía. Asimismo, se habilitó la opción de comentarios para los usuarios, que permaneció restringida durante la administración saliente.

A las afueras del edificio decenas de personas convocadas por colectivos civiles, estudiantes y autoridades indígenas celebraron con música y pirotecnia la salida de Porras Argueta, cuya gestión de dos periodos consecutivos estuvo sumida en un profundo cuestionamiento internacional. EFE

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