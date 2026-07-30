Nuevo frente de fuego en la isla griega de Creta, mientras se reavivan las llamas en Paros

Compartir

3 minutos

Atenas, 30 jul (EFE).- Un nuevo frente de fuego declarado este jueves en la isla griega de Creta ha obligado a las autoridades a ampliar las evacuaciones, mientras que las llamas en la isla turística de Paros se han reavivado muy cerca de zonas pobladas, atizadas por los fuertes vientos.

Los incendios, que el miércoles causaron la muerte de tres bomberos, no dan tregua en Grecia, sobre todo en Creta.

Los vientos de hasta 125 kilómetros por hora en esta isla del Mediterráneo oriental, la más grande de Grecia, no permiten operar de forma adecuada a los aviones y helicópteros cisterna, dijo a EFE un portavoz del Cuerpo de Bomberos.

El nuevo frente de fuego cerca del pueblo de Lefkogeia -situado a unos 27 kilómetros al oeste de la localidad costera de Ayia Galini, que ayer se vio rodeada por las llamas- ha obligado a evacuar esa población, con unos 210 habitantes, así como la contigua de Keramés, con unos 150 vecinos.

Otras cinco localidades menores de la zona tuvieron también que ser desalojadas.

Unas 50 personas que se encontraban atrapadas en la playa cercana de Preveli fueron rescatadas por las lanchas de los guardacostas, según imágenes del portal local Cretalive.

Más de 300 bomberos, con unos 70 camiones, operan en tres frentes diferentes que se encuentran muy cercanos entre sí a lo largo de una zona de 16 kilómetros, paralela a la costa meridional de Creta.

En el pueblo de Ayia Paraskevi, en el extremo oriental de esta región, hay además varias villas y apartamentos de veraneo turísticos.

Mientras tanto, el fuego que se declaró hace dos días en el sur de la isla de Paros, en el archipiélago de las Cícladas, se ha reavivado este jueves, atizado por los fuertes vientos.

Protección Civil ha ordenado la evacuación de la localidad de Kamari, de unos 90 habitantes, que se ve amenazada por las llamas.

Si bien esta zona no es la más turística de la isla, se sitúa a tan solo un par de kilómetros de la localidad de Agkairiá, en cuya costa hay varios hoteles y apartamentos de veraneo, muy populares entre las decenas de miles de visitantes que están estos días en Paros.

Por el momento, debido a las fuertes ráfagas de viento en la región del mar Egeo, los medios aéreos para combatir las llamas no pueden operar con continuidad en este y otros incendios, según el portavoz del Cuerpo de Bomberos.

Otro fuego se declaró hoy en la isla de Andros, situada a unos 150 kilómetros al este de Atenas, que obligó a evacuar la localidad de Palaiopoli, de 150 habitantes, mientras que los bomberos luchan también por controlar un foco en Kalymnos, en el archipiélago del Dodecaneso, en el Egeo oriental. EFE

dsp/wr/acm

(foto) (vídeo) (audio)