Nuevo Gabinete de ministros de Perú pedirá voto de confianza del Congreso el 18 de marzo

3 minutos

(Actualiza con declaraciones de la Presidencia del Consejo de Ministros)

Lima, 2 mar (EFE).- El gabinete de ministros de Perú, que preside desde la semana pasada la economista Denisse Miralles, se presentará el próximo 18 de marzo ante el pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza a su programa de gobierno, informó este lunes el presidente encargado del Legislativo, Fernando Rospigliosi.

«Luego de eso se realizará la votación respectiva para ver si se aprueba o no se aprueba el gabinete», señaló Rospigliosi a periodistas.

El presidente encargado del legislativo, que representa al partido fujimorista Fuerza Popular, consideró que debido «a las últimas crisis» políticas que ha enfrentado su país y «a la situación complicada» causada por las lluvias e inundaciones en diferentes regiones, «es necesario, recomendable, tener la debida sensatez, la debida tranquilidad para mantener la estabilidad».

«Pero será el pleno del Congreso el día miércoles 18 el que tenga la última palabra», remarcó.

La información fue confirmada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que señaló en la red social X que» el Gobierno reafirma su firme voluntad de diálogo y coordinación con el Congreso» por lo que se realizará la presentación del gabinete ante el pleno «en el marco del proceso constitucional para la solicitud del voto de confianza».

La PCM agregó en un posterior comunicado que en su reunión con Rospigliosi, Miralles reafirmó la voluntad del Gobierno que lidera desde el pasado 18 de febrero el legislador izquierdista José María Balcázar «de impulsar un diálogo plural y constructivo que contribuya a consolidar la gobernabilidad del país y fortalecer la estabilidad en esta etapa de transición».

Anunció, además, que iniciará una ronda de conversaciones con las diferentes bancadas parlamentarias y fuerzas políticas del país «para generar una agenda de trabajo conjunta».

«El voto de confianza va a tener como base ese plan unido para estar presentes para los que realmente importan, que es la población. Esperamos lograr el voto de confianza en base a que lo que el país necesita, que es la unidad nacional», anotó.

Tras asumir la presidencia del Consejo de Ministros el pasado 25 de febrero, Miralles afirmó que la «primera tarea» del Gobierno de transición que preside Balcázar «es asegurar la transición democrática coordinada y transparente» en su país.

Miralles enfatizó que Perú «necesita el cierre de esta etapa de incertidumbre política», en alusión a los últimos cambios en la jefatura de Estado que llevaron a la destitución del derechista José Jerí de la presidencia transitoria y la posterior designación de Balcázar por el Congreso.

También, aseguró que se mantendrá una coordinación estrecha con los organismos electorales tanto para la entrega de recursos económicos como para asegurar la «neutralidad absoluta» del Ejecutivo en el proceso electoral que se celebrará el próximo 12 de abril para elegir al nuevo Gobierno peruano. EFE

dub/gpv