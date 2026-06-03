Nuevo gobierno de centroizquierda será el primero en Dinamarca con más mujeres que hombres

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Copenhague, 3 jun (EFE).- El nuevo gobierno de centroizquierda danés encabezado por la socialdemócrata Mette Frederiksen, presentado oficialmente este miércoles, será el primero en la historia de este país nórdico con más mujeres que hombres.

Once de las veintiún carteras estarán ocupadas por mujeres, lo que supone el 52 % del total, superando el récord anterior del 48 %, que se remonta a 2009.

«Estoy orgullosa del acuerdo que hemos hecho juntos y de que en un tiempo con intranquilidad, tensiones y guerra en Europa podamos presentar a los daneses un fundamento optimista, demostrando que, pese a las condiciones duras, podemos llevar este país y la Europa de la que formamos parte hacia adelante», dijo Frederiksen tras presentar al Gobierno al rey Federico X.

El Ejecutivo está formado por el Partido Socialdemócrata, el Partido Socialista Popular, el centrista Los Moderados y el Partido Social Liberal, que juntos suman 82 de los 179 escaños del Parlamento, aunque alcanzan una cómoda mayoría gracias al apoyo externo de la rojiverde Lista Unitaria y el ecologista La Alternativa.

Los socialdemócratas ocupan nueve carteras, entre ellas las de Defensa, Justicia, Inmigración y Sanidad, mientras que los socialistas se llevan cinco, con su líder, Pia Olsen Dyhr, como ministra de Economía e Interior.

El líder «moderado», Lars Løkke Rasmussen, sigue al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, uno de los cuatro departamentos controlados por su partido; y los social-liberales tendrán tres carteras.

Según el acuerdo revelado la víspera, el nuevo Gobierno apuesta por amplias rebajas fiscales, incluida una reducción del impuesto de sociedades del 22 al 19 %, mejoras en el sistema de bienestar, un impulso a la producción ecológica y a la energía verde, además de mantener la línea dura en inmigración de las últimas dos décadas.

El pacto entre los cuatro partidos había sido anunciado el lunes por Frederiksen tras 69 días de negociaciones, un récord en la historia de este país nórdico.

El complejo y fragmentado panorama político -con hasta doce partidos con representación parlamentaria y sin ningún bloque político que tenga mayoría- ha dificultado las negociaciones, en las que Los Moderados han ejercido como árbitro, decantándose finalmente por apoyar un Ejecutivo de centroizquierda.

El Partido Socialdemócrata fue el más votado en los más recientes comicios con el 21,9 %, si bien cosechó el peor resultado en un siglo; por delante del Partido Socialista Popular, con el 11,5 %, y el Partido Liberal, con el 10,2 %, las peores cifras en su historia.

Tras una primera legislatura gobernando en minoría, con el apoyo del resto del bloque de izquierda, Frederiksen encabezó entre 2022 y 2026 un Gobierno con el Partido Liberal y Los Moderados, una fórmula inédita en la política danesa, pero que ahora no cuenta con el apoyo parlamentario necesario. EFE

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