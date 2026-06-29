Nuevo incendio en los Everglades se suma a ola de fuegos ante el calor y la sequía en EEUU

Compartir

2 minutos

Miami (EE.UU.), 29 jun (EFE).- Un nuevo incendio al norte de la ciudad estadounidense de Miami, que ya ha consumido 72 hectáreas de la zona natural de los Everglades, se sumó este lunes a la ola de siniestros que afronta la región en las últimas semanas en medio de inusuales condiciones de calor y sequía.

El incendio más reciente, llamado ‘Atlantic’, se formó en el condado de Broward, al oeste de la ciudad de Fort Lauderdale, en el norte de la zona metropolitana de Miami, donde aún no hay contención, según el mapa del Servicio Forestal de Florida (FFS, en sus siglas en inglés).

Las llamas no afectan a comercios y casas, según han dicho las autoridades a medios locales, pero el incendio está al norte de la Amerant Bank Arena, un pabellón deportivo que alberga al equipo campeón de hockey Florida Panthers y que también ofrece conciertos en la ciudad de Sunrise.

El fuego está consumiendo vegetación de los Everglades, un área natural protegida del sur de Florida en el que hay pantanos y especies endémicas como cocodrilos, panteras, caimanes y serpientes.

El siniestro ocurre mientras la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en sus siglas en inglés) en Miami previó un ambiente «mucho más seco» este lunes con «solo la posibilidad de algunos chubascos aislados sobre las zonas del suroeste» del estado.

«Temperaturas peligrosas nuevamente esta tarde, con máximas que alcanzarán los 95 a 99 grados Fahrenheit (35 a 37 centígrados) en muchas localidades del sur de la Florida, junto con valores máximos de índice de calor que podrían llegar por momentos al rango de los 105 a 110 Fahrenheit (40 a 43 centígrados)», avisó el NWS.

El condado de Miami-Dade, al sur de Broward, ya afrontó tres incendios forestales en las últimas semanas que afectaron a 8.982 hectáreas al oeste de Miami.

Estos fuegos ocurren durante una sequía «severa», «extrema» o «excepcional» en casi el 59 % del territorio de Florida, donde ha habido alerta por escasez de agua en ciudades como Miami.

En lo que va de año, los incendios forestales en Estados Unidos ya han afectado un 70 % más territorio que en el mismo período de 2025, con más de 35.000 siniestros que han dañado unos 1,9 millones de hectáreas, de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno federal. EFE

ppc/ims/acm