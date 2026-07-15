Nuevo intercambio de ataques en el estrecho de Ormuz, EEUU reanuda bloqueo a Irán

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Estados Unidos lanzó una nueva serie de ataques contra Irán y reimpuso el bloqueo de sus puertos, y Teherán prometió el miércoles que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que concluyan las «agresiones» estadounidenses.

La reanudación del bloqueo naval, vigente desde las 20H00 GMT del martes, y la intensificación de los bombardeos, socavan el esfuerzo diplomático por hacer valer el protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio por Estados Unidos e Irán, que ratificaba el alto el fuego de abril.

Washington también anunció sanciones contra la red de buques petroleros del magnate Mohamad Hosein Shamkhani, a la que acusa de facilitar las exportaciones de crudo iraní, así como el congelamiento de 130 millones de dólares en criptomonedas ligados al banco central iraní.

El ejército estadounidense lanzó la noche del martes «una nueva serie de ataques» contra «decenas de objetivos militares» iraníes, anunció el Comando Central estadounidense (Centcom).

Irán, que reportó bombardeos a gran escala contra su territorio, respondió el miércoles con ataques a instalaciones estadounidenses en varios países del Golfo.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, afirmaron que el estrecho de Ormuz «permanecerá cerrada hasta que Estados Unidos ponga fin a sus actos de agresión», en un comunicado divulgado pro la televisión estatal.

También citaron un posible cierre de «otras vías de exportación de petróleo y gas que sirven a los intereses de Estados Unidos y sus aliados».

Varios buques petroleros han sido atacados en el estrecho de Ormuz, dejando al menos dos muertos y varios heridos desde la noche del lunes, según la Organización Marítima Internacional.

Además del impacto en el comercio mundial, la ONU expresó el martes su preocupación por las «graves consecuencias socioeconómicas y humanitarias» del bloqueo de esta «vía de paso esencial de la que dependen millones de personas».

– Protocolo «desmantelado» –

Con la reimposición del bloqueo naval estadounidense, el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, sostuvo que Washington «desmanteló» el protocolo de acuerdo.

En tanto, el presidente Donald Trump lanzó nuevas amenazas contra Irán.

Advirtió que la semana pasada ampliaría los ataques para alcanzar plantas energéticas si Teherán no vuelve a la mesa de negociaciones.

Al igual que Teherán, que prevé cobrar por atravesar el estrecho de Ormuz, Trump declaró el lunes que quería cobrar un peaje a cambio de la protección de esta ruta marítima, pese a que la medida contraria el derecho de libre navegación.

Pero dio marcha atrás el martes, y sustituyó la propuesta por «acuerdos de comercio e inversiones» con las monarquías del Golfo.

– Cuarta noche de ataques –

Sobre el terreno, Irán reportó bombardeos contra su territorio entre el martes y el miércoles, en Bandar Abás y la isla de Qeshm -en el estrecho de Ormuz- y la ciudad sudoccidental de Ahvaz.

A su vez, Centcom aseguró que los bombardeos se dirigieron a «sitios de misiles y drones iraníes, de capacidades navales y sistemas de defensa costera».

Se trata de la cuarta noche seguida de bombardeos estadounidense.

Trump envió la semana pasada una notificación oficial al Congreso para señalar la reanudación del conflicto, desatado el 28 de febrero por los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Teherán respondió con ataques a instalaciones estadounidenses en países del Golfo.

Kuwait, golpeado el martes por misiles y drones que hirieron a cuatro militares, reportó el miércoles nuevos ataques de drones.

Irán anunció que bombardeó en Kuwait el centro logístico de Mina Abdulá, utilizado por el ejército estadounidense.

Los Guardianes de la Revolución aseveraron igualmente haber golpeado instalaciones utilizadas por la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin.

El ejército de Jordania declaró haber derribado tres misiles lanzados por Irán que, según la televisión estatal iraní, lanzó drones contra hangares en la base Al Azraq y una instalación que alberga aviones caza F-18.

Con la reimposición del bloqueo naval, Trump busca presionar a Teherán, que quiere mantener el control del estrecho, donde solo autoriza un corredor de navegación a lo largo de sus costas.

Durante el bloqueo anterior, en abril, adoptado en represalia por el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, Teherán no pudo exportar «ni un solo barril de petróleo», según su principal negociador, Mohamad Baqer Qalibaf.

La operación «desempeñó un papel determinante en la conclusión del protocolo de acuerdo, indicó el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), en Washington.

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