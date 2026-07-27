Nuevo jefe de ente eléctrico paraguayo dice que aún negocian anexo sobre Itaipú con Brasil

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Asunción, 27 jul (EFE).- El nuevo presidente de la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay (Ande), Miguel Báez, dijo este lunes que su país continúa «negociando» con Brasil las condiciones del Anexo C de la hidroeléctrica de Itaipú, que fija las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la represa binacional.

«Se sigue conversando», dijo Báez sobre las discusiones de este apartado del Tratado de Itaipú, firmado en 1973 por Brasil y Paraguay para establecer las condiciones de construcción de la hidroeléctrica.

«El Anexo C tiene varias aristas, algunas son técnicas, otras son políticas, otras son financieras. Es una cuestión de seguir conversando y buscar el punto de equilibrio sano para las partes. Estamos en eso, el Anexo C se sigue negociando», insistió el funcionario, que ha llegado a formar parte del equipo técnico que asesora al Ejecutivo paraguayo en las negociaciones.

Ese apartado indica que cada país tiene derecho al 50 % de la energía generada por la hidroeléctrica de Itaipú, pero aclara que si una de las partes no utiliza toda su cuota, deberá vender el excedente al otro socio a precios preferenciales.

Desde hace años, Paraguay ha planteado una modificación de este adjunto, al considerar que vende su excedente de energía a Brasil a un precio muy inferior al del mercado y que podría exportarlo a otros países a valores más competitivos.

En mayo de 2024, ambos Gobiernos decidieron elevar las tarifas pagadas por Brasil para los próximos tres años, hasta los 19,28 dólares por kilovatio/es -frente a los 16,71 dólares por kilovatio/mes establecidos para 2023- y, aunque, llegaron a un principio de acuerdo sobre el Anexo C, según el cual Paraguay podrá vender «libremente» el excedente de su energía al mercado libre brasileño, regulado o no regulado, las negociaciones siguen.

La central de Itaipú suministra alrededor del 90 % del mercado eléctrico de Paraguay y el 7 % de Brasil.

«Modernizar» la ANDE

Báez, que este lunes asumió el cargo como presidente de la Ande en sustitución de Félix Sosa, también dijo que durante su gestión buscará «modernizar la institución, fortalecer la institucionalidad» y ampliar la infraestructura eléctrica de Paraguay.

Además, refirió que Paraguay debe comenzar una «diversificación gradual» de su generación eléctrica en vista a tener una matriz más estable.

En ese contexto, mencionó proyectos de generación solar en el chaco paraguayo que deben iniciarse este año y permitirán al país ampliar su generación de energía, la cual suele proceder en su totalidad de fuentes renovables. EFE

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