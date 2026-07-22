Nuevo líder de Hamás: la prioridad es el cese de los ataques y la retirada israelí de Gaza

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Jerusalén, 22 jul (EFE).- El recién nombrado líder de Hamás, Jalil Al Haya, aseguró en su primer discurso a la población palestina que su «principal prioridad» es el cese total de las operaciones de Israel contra Gaza y la retirada de sus tropas, y tendió también la mano «a todas las facciones palestinas» para crear un proyecto nacional consensuado.

«Nuestra prioridad principal y clara es el cese total de la agresión, los asesinatos y el terrorismo de la ocupación, así como la consecución de la retirada completa de la Franja de Gaza», afirmó en un vídeomensaje Al Haya, que antes de ocupar el cargo ya encabezaba la delegación negociadora de Hamás con Israel y ocupaba desde el exterior el liderazgo de la organización en la Franja.

El líder islamista estableció como segunda prioridad garantizar la vida digna en Gaza, frente al proyecto de desplazamiento israelí, y en tercer lugar mostró su intención de construir un proyecto nacional palestino común junto al resto de facciones: «Esta etapa no puede tolerar el unilateralismo ni la exclusión», afirmó. EFE

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