Nuevo líder de Hamás: la prioridad es el cese de los ataques y la retirada israelí de Gaza

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Jerusalén, 22 jul (EFE).- El recién nombrado líder de Hamás, Jalil Al Haya, aseguró en su primer discurso a la población palestina este miércoles que su «principal prioridad» es el cese total de las operaciones de Israel contra Gaza y la retirada de sus tropas, y tendió también la mano «a todas las facciones palestinas» para crear un proyecto nacional consensuado.

«Nuestra prioridad principal y clara es el cese total de la agresión, los asesinatos y el terrorismo de la ocupación, así como la consecución de la retirada completa de la Franja de Gaza», afirmó en un vídeomensaje Al Haya, que antes de ocupar el cargo ya encabezaba la delegación negociadora de Hamás con Israel y ocupaba desde el exterior el liderazgo de la organización en la Franja.

El líder islamista estableció como segunda prioridad garantizar la vida digna en Gaza, frente al proyecto de desplazamiento israelí, y en tercer lugar mostró su intención de construir un proyecto nacional palestino común junto al resto de facciones: «Esta etapa no puede tolerar el unilateralismo ni la exclusión», afirmó.

Sin embargo, Fatah, su movimiento rival y que rige la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que administra partes de Cisjordania ocupada, excluyó de los comicios locales a Hamás y se encamina al mismo ‘modus operandi’ en las legislativas de noviembre.

Como cuarta prioridad, Al Haya señaló estrechar lazos con los países árabes e islámicos, entre los que agradeció el apoyo brindado a Palestina por Yemen, Líbano, Irak e Irán.

Palabras al brazo armado de Hamás

También dedicó parte de su discurso al brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam: «Alá os ha elegido y os ha designado para una gran misión, y habéis estado y seguís estando a la altura de la responsabilidad».

«Junto a vosotros afrontamos los retos y las dificultades, por nuestro pueblo, nuestra causa, nuestra patria y nuestra Jerusalén, pues este movimiento es del pueblo y para el pueblo», concluyó al respecto, sin hacer mención al desarme de la organización.

Uno de los escollos para la siguiente fase del alto el fuego en Gaza, además de los ataques diarios de Israel que han matado ya a más de 1.180 palestinos desde que está vigente, es la resistencia de Hamás a abandonar las armas mientras Israel no salga de la Franja.

Al Haya afirmó además que aunque quienes participan en la yihad son como sus «hermanos e hijos», Dios le «ha puesto a prueba» confiándole la más alta responsabilidad como líder. EFE

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