Nuevo líder supremo de Irán promete venganza y anuncia que estrecho de Ormuz permanecerá cerrado

afp_tickers

5 minutos

El ayatolá Mojtaba Jamenei prometió venganza en su primer mensaje como nuevo guía supremo de Irán y pidió mantener cerrado el estratégico estrecho de Ormuz como medida de presión en la guerra contra Estados Unidos e Israel.

La guerra ha paralizado el estrecho de Ormuz y, en consecuencia, una parte esencial del tráfico mundial de hidrocarburos que pasa por la región, lo que ha provocado «la mayor perturbación» del suministro de petróleo de la historia, según advirtió la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

«Definitivamente debe utilizarse la baza del bloqueo del estrecho de Ormuz», afirmó Jamenei en un comunicado leído en la televisión estatal, que no aclaró las especulaciones sobre su estado de salud, ya que no ha comparecido en público desde el inicio del conflicto y circulan reportes de que resultó herido.

Los Guardianes de la Revolución anunciaron poco después que, en respuesta a las «órdenes» de Jamenei, asestarán golpes más duros a su enemigo y mantendrán «la estrategia de cerrar el estrecho de Ormuz».

El nuevo líder fue designado el domingo para sustituir a su padre, Alí Jamenei, fallecido al comienzo de los ataques israelí-estadounidenses contra Irán el 28 de febrero.

– «Aterrados» –

El Comando Central de Estados Unidos afirmó que sus fuerzas han atacado cerca de 6.000 objetivos iraníes desde el inicio de la guerra, incluidas 90 embarcaciones.

En Teherán la población vive aterrorizada por los bombardeos y un habitante relató que el estado psicológico de muchas personas es muy malo porque pensaban que no habría guerra.

«Muchos están aterrados, intentan tranquilizarse mutuamente diciéndose que sólo serán bombardeadas las instalaciones militares», contó el hombre. «Pero la verdad es que la gente de a pie es blanco de los ataques».

«La gente trata de comprarles dulces y chocolates a sus hijos. Tratan de calmarlos, pero los niños saben todo y entienden. Hablan de las bombas aunque los adultos mienten sobre las explosiones», afirmó.

Además unos 3,2 millones de iraníes han sido desplazados en su propio país desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

– Irán autorizó el paso de buques de algunos países por Ormuz –

En su mensaje, Jamenei alentó a los países del Golfo a cerrar las bases militares de Estados Unidos, objetivo de ataques iraníes en represalia por la campaña israelo-estadounidense.

«Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible. Deben haberse dado ya cuenta de que la afirmación de que Estados Unidos garantiza la seguridad y la paz no es más que una mentira», aseguró.

Irán permitió a buques de algunos países cruzar el estrecho de Ormuz, dijo a la AFP el viceministro de Relaciones Exteriores, Mayid Tajt Ravanchi, quien desmintió que la república islámica haya colocado minas en este paso estratégico para el tránsito de petróleo y gas.

Pese a las consecuencias económicas del conflicto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el jueves que es más importante impedir que Irán obtenga armas nucleares que controlar los precios del petróleo.

«Para mí, como presidente, es de un interés e importancia mucho mayor detener a un imperio del mal», dijo en su plataforma Truth Social.

Los países del Golfo han reducido su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios debido al bloqueo del paso de Ormuz, controlado de facto por Teherán, según un informe de la AIE, una organización con sede en París.

Los 32 países miembros de esa organización, entre ellos Estados Unidos, decidieron liberar un récord de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, pero el petróleo operó por encima de los 100 dólares por barril.

– Una «guerra de desgaste» –

Este jueves se escucharon explosiones en el centro de Dubái, y Baréin denunció durante la noche anterior un ataque iraní contra depósitos de hidrocarburos.

En Omán, los almacenes de combustible del puerto de Salalah también ardieron el día anterior tras el impacto de drones, según un video publicado por la AFP, mientras que Arabia Saudita informó de un nuevo ataque con aeronaves no tripuladas contra el yacimiento petrolífero de Shaybah, en el este del país.

Y un ataque contra dos petroleros frente a las costas de Irak, cuyo origen aún se desconoce, causó al menos un muerto y varios desaparecidos, dijo la autoridad portuaria.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, reiteraron que la estrategia de Irán es una «guerra de desgaste» para «destruir toda la economía estadounidense» y «mundial», anunció el alto comandante Ali Fadavi.

En otro de los frentes, Israel continuó sus ataques en Líbano contra el movimiento proiraní Hezbolá con fuertes bombardeos en la capital de Libano.

Las autoridades libanesas han registrado más de 800.000 desplazados y casi 700 personas han muerto en el país desde el 2 de marzo.

burs/lgo/maj/arm/pc/an/ahg