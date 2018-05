Dubochet subrayó su convicción de que la ciencia debe ser para el bien común. "No se debe poner a disposición de todos para ganar dinero o mejorar sus intereses personales", puntualizó.

El premio Nobel suizo Jacques Dubochet y la fama 11 de mayo de 2018 - 14:57 El Premio Nobel de Química de 2017, Jacques Dubochet, dice que la fama le ha abierto las puertas, pero no siempre es fácil de tratar con ella, Dubochet, de 75 años, habló en una entrevista con la televisión pública suiza en francés (RTS) el miércoles, tras la publicación de su libro ‘Parcours’ (Mi recorrido) sobre su vida y su ciencia. "Solía escribir pequeñas cosas todo el tiempo en un blog que nadie veía", comentó. "Cuando llegó el Premio Nobel, me dio una voz que sí era escuchada. Estaba atrapado en el torbellino mediático y quería aclarar de qué estaba hablando." Pero Dubochet, de 75 años, también dice que su fama reciente no siempre ha sido fácil de manejar. "No es fácil vivir con ella. Te sientes abrumado. Pensé que tenía una vida armoniosa, pero de repente la gente te ofrece oportunidades increíbles y tienes que tomar decisiones". Su fama le ha permitido conocer a muchos jóvenes, algo que aprecia especialmente. "La mejor parte es reunirse con jóvenes y disléxicos", dice Dubochet, que solía ser disléxico. "Dos cosas que han enriquecido mucho mi vida son el contacto con los jóvenes y con los medios de comunicación. Dubochet subrayó su convicción de que la ciencia debe ser para el bien común. "No se debe poner a disposición de todos para ganar dinero o mejorar sus intereses personales", puntualizó.