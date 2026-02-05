Nuevo México aprueba una ley para prohibir los centros de detención de ICE en el estado

Austin (EE.UU.), 5 feb (EFE).- Nuevo México, un estado fronterizo al sur de Estados Unidos, aprobó este jueves una ley que busca prohibir los centros de detención de migrantes.

La medida impide que cualquier entidad gubernamental que recibe financiación pública firme acuerdos para encarcelar a personas acusadas de violar la ley migratoria -una infracción civil- y elimina los contratos ya existentes.

A su vez, prohíbe a la policía y a los alguaciles del estado firmar acuerdos de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una práctica que ha sido promovida por el Gobierno de Donald Trump en su campaña por aumentar la detención de migrantes en todo el país.

Nuevo México tiene actualmente tres centros de detención para migrantes, con una capacidad total para detener a 3.000 personas.

La nueva legislación fue aplaudida por organizaciones en defensa de los derechos humanos en el estado, que la calificaron de un paso en la dirección correcta en la lucha contra políticas «crueles».

La nueva normativa llega en medio de un impulso por parte del Gobierno federal para construir y crear nuevos centros de detención de migrantes en todo el país.

La semana pasada, el portal Bloomberg informó que la Administración Trump está buscando comprar más de 20 bodegas en todo el país y usarlas para detener a miles de migrantes. La de mayor tamaño, ubicado en Hutchins (Texas), tendrá capacidad para encarcelar hasta a 9.500 personas.

Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE.UU. alcanzaron nivel récord: en enero más de 73.000 migrantes permanecieron bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS News.

El año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del ICE, con más de 30 fallecidos, y en lo que va de 2026 ya se han reportado al menos 3 muertes dentro de los centros de detención para migrantes. EFE

