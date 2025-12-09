Nuevo primer ministro checo Andrej Babis pide a la UE más austeridad

Praga, 9 dic (EFE).- El nuevo primer ministro de la República Checa, el magnate populista Andrej Babis, pidió este martes en su primera comparecencia pública más medidas de austeridad de parte de la Unión Europea (UE).

«La UE tiene grandes posibilidades de ahorro», aseguró el empresario milmillonario y justificó esas medidas por «las grandes necesidades» de los socios comunitarios, después de que Bruselas hiciera recientemente una propuesta presupuestaria de 2 billones de euros para el próximo marco financiero (2028-2034).

Babis se refirió, sin dar más detalles, a un informe realizado por el miembro checo del Tribunal de Cuentas Europeo en Luxemburgo, donde se habla de medidas de austeridad.

El nuevo presupuesto comunitario pone énfasis en las transiciones digital y verde, la autonomía estratégica, la defensa, la innovación, la cohesión y nuevas fuentes de ingresos.

Babis, quien prometió hoy que su Gobierno será «activo» en Bruselas, considera que lo propuesto por la Comisión no será suficiente.

«La UE, al igual que este gobierno (checo saliente), se ocupa sobre todo de los gastos y poco de los ingresos, y ahí hay grandes fugas», señaló el nuevo primer ministro, nombrado este mismo martes por el presidente checo, Petr Pavel.

En concreto, el flamante líder checo se refirió a «la evasión del IVA y de aranceles».

Babis, que encabezará un gobierno de coalición con dos partidos derechistas y críticos con el Pacto Verde Europeo y el Pacto Migratorio de la UE, expresó su deseo de hablar a nivel europeo más de la «perspectiva energética», en alusión a los altos precios energéticos en Europa desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Asimismo, puso en duda las ayudas comunitarias a Ucrania, en medio del debate sobre la posible utilización de 140.000 millones de activos rusos congelados para sostener al Gobierno en Kiev.

Babis fue nombrado hoy primer ministro tras su reciente anuncio de que traspasará la titularidad y gestión de su holding agroindustrial ‘Agrofert’ a un fondo de «fideicomiso ciego», que será administrado por un ente independiente. EFE

