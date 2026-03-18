Nuevo primer ministro de Perú afirma que su deber es garantizar la transición democrática

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Lima, 17 mar (EFE).- El nuevo primer ministro de Perú, Luis Arroyo, aseguró que el objetivo del Consejo de Ministros que preside desde este martes es garantizar una transición «democrática, ordenada y segura» de cara a las elecciones generales que se celebrarán en menos de un mes, además de asegurar la estabilidad económica de su país.

«Este es un tiempo decisivo, a pocas semanas de las elecciones generales nuestro deber es garantizar la estabilidad económica, política y social del país, así como una transición democrática, ordenada y segura», dijo Arroyo en un pronunciamiento ante la prensa en el que no aceptó preguntas.

El jefe del nuevo gabinete de ministros, que juró durante la tarde del martes después del cese de la anterior primera ministra, Denisse Miralles, por parte del presidente interino, José María Balcázar, dijo que se ha conformado un equipo de profesionales con experiencia, vocación de servicio y compromiso con Perú.

Sostuvo que el nuevo Gobierno de transición tiene una visión compartida del país basada en el desarrollo, equidad y respeto al Estado de derecho.

Arroyo agregó que se va a impulsar la inversión pública en las zonas del país que más lo necesitan y también se destinarán todos los recursos operativos y económicos necesarios para proteger a la población de la afectación que pueda causar el fenómeno meteorológico de El Niño, que golpea con fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos a diversas regiones.

El nuevo presidente del Consejo de Ministros es un general retirado del Ejército peruano que desde el 24 de febrero pasado había sido nombrado ministro de Defensa del Gobierno de Balcázar.

En su trayectoria como militar, Arroyo comandó divisiones del Ejército en distintas partes del país y ocupó también cargos de mando en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera de Perú, donde opera el último remanente del grupo armado Sendero Luminoso, en connivencia con las mafias del narcotráfico.

A menos de un mes de las elecciones generales, Balcázar se vio obligado a cambiar a Miralles al ver que esta no iba a lograr este miércoles el voto de confianza que debía solicitar al Legislativo, donde varios partidos, que buscan ser parte del Gobierno o tener influencia en él, habían anticipado que votarían en contra.

En ese escenario, Arroyo fue el escogido por Balcázar para encabezar el gabinete ministerial con el objetivo de dar al Consejo de Ministros un enfoque mayor en seguridad, la principal preocupación de los peruanos ante el auge del crimen organizado en distintas partes del país. EFE

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