Nuevo récord para dominicana Alonso en 100 metros y oro para colombiano Longa en masculino

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Santo Domingo, 3 ago (EFE).- La dominicana Liranyi Alonso corrió los 100 metros en 11.10 para establecer un nuevo récord en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, mientras que el colombiano Ronal Longa se llevó el oro en la prueba masculina con tiempo de 10.06, para convertirse en el hombre más rápido de la cita regional.

Alonso, una de las caras nuevas del atletismo dominicano, ganó la prueba de principio a fin ante miles de sus compatriotas en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en la segunda jornada del atletismo de los Juegos.

La medalla de plata fue para la puertorriqueña Gladymar Torres, con 11.22 y el bronce para la cubana Yarima García (11.32).

Alonso viene de agenciarse el bronce en el Panamericano de atletismo que se celebró en Medellín (Colombia) entre el 26 y 28 de junio pasado.

En los 200 metros de los Juegos Panamericanos Junior, en agosto del año pasado, estableció un récord con 22.69 segundos.

Por su parte, el colombiano Longa dejó la medalla de plata para el jamaicano Bouwahjgie Nkrumie, que cruzó la meta en 10.17. El dominicano Melbin Marcelino se coló en el tercer lugar con 10.19 segundos.

Mientras, la cubana Anisleidis Ochoa venció en la prueba de 5.000 metros con 16:57.67. La reciente ganadora del Panamericano de Medellín esperó las últimas tres vueltas para dominar a placer a la medallista de plata, la venezolana Edymar Brea (16:59.76). El bronce fue para la mexicana Dafne Juárez (17:00.45).EFE

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