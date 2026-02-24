Nuevo régimen arancelario de EE. UU. «amplía» la competitividad de la industria brasileña

3 minutos

São Paulo, 24 feb (EFE).- El nuevo régimen arancelario implementado por el Gobierno de Estados Unidos amplía la competitividad de diversos sectores industriales de Brasil, al eliminar tasas discriminatorias y establecer condiciones de igualdad, según un análisis técnico del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC) divulgado este martes.

El pasado 20 de febrero, el Gobierno de Estados Unidos firmó una Orden Ejecutiva que estableció un arancel global del 10 % para todas las mercancías que ingresen al país, con algunas excepciones, sustituyendo a las anteriores tasas específicas que pesaban sobre determinados países.

Según el MDIC, la decisión permite que sectores de alto valor agregado dejen de enfrentar barreras de hasta el 50 % para competir bajo una alícuota global del 10 %.

Entre los beneficiados destacan los segmentos de maquinaria y equipos, calzado, muebles, madera y productos químicos, entre otros.

Según el análisis oficial basado en estadísticas comerciales del 2025, el 25 % de las exportaciones de Brasil a su tercer socio comercial, es decir, un equivalente a 9.300 millones de dólares, pasarán a estar bajo el nuevo arancel global del 10 %.

Mientras que un 46 % de las exportaciones brasileñas, un total de 17.500 millones de dólares, quedan libres de tarifas y no se verán afectadas por el nuevo arancel debido a las excepciones previstas en la medida.

El restante 29 % de las ventas, que representan unos 10.900 millones de dólares, continúan sujetas a las restricciones de la Sección 232, como el acero y aluminio, que no fueron alteradas por esta nueva orden.

En el ámbito agroindustrial, productos como el pescado, la miel, el tabaco y el café soluble también verán reducida su carga tributaria, pasando de tasas del 50 % al 10 %, y «compitiendo en condiciones equivalentes a las de otros proveedores internacionales», según el comunicado.

Además, el ministerio destacó la exclusión de las aeronaves brasileñas de los nuevos aranceles. Este sector, el tercero en la lista de ventas a EE. UU. en 2024 y 2025, pasa a tener tasa cero, revirtiendo el impuesto del 10 % anterior.

La administración estadounidense manifestó su intención de elevar la tasa global al 15 %, aunque dicho incremento aún no fue formalizado.

EE.UU. llegó a imponer aranceles de hasta el 50 % a los productos brasileños en represalia por el juicio que terminó con una condena de 27 años de cárcel para el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado de Trump, por intento de golpe de Estado.

Sin embargo, en septiembre pasado, Lula y Trump dieron inicio a un diálogo fluido que culminó con la retirada de una parte importante de los aranceles a las importaciones brasileñas. EFE

adm/sbb