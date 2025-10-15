Nuevo revés en la lucha de Marine Le Pen contra su pena de inabilitación por malversación

París, 15 oct (oct).- La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, sufrió este miércoles un nuevo revés en su combate contra su inhabilitación para presentarse a elecciones durante cinco años, dictada por la justicia en marzo, al rechazar el Consejo de Estado su recurso, lo que contraría sus ambiciones para las presidenciales de 2027.

La presidenta del bloque de la Agrupación Nacional (RN) en la Asamblea fue condenada en marzo pasado a cuatro años de prisión, dos de ellos cumplidos bajo vigilancia electrónica, y a una multa de 100.000 euros, así como a la inhabilitación inmediata durante cinco años en un caso de malversación de fondos europeos.

Le Pen, cuya audiencia de apelación tendrá lugar del 13 de enero al 12 de febrero de 2026, impugnó su exclusión de las listas electorales en abril pasado y pidió al Consejo de Estado que remitiera una cuestión prioritaria de constitucionalidad al Consejo Constitucional, algo que la institución ha rechazado este miércoles.

La ejecución provisional de inelegibilidad, dictada por el Tribunal Correccional de París en marzo pasado, le impide presentarse como candidata a posibles elecciones legislativas o presidenciales.

En virtud de la jurisprudencia del Consejo Constitucional, Marine Le Pen fue destituida de su cargo como consejera departamental de Paso de Calais el 18 de abril. Sin embargo, conserva su cargo como diputada por ese departamento francés, situado en el norte del país. EFE

