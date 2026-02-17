Nuevo revés judicial en París a la demanda nicaragüense contra 3 gigantes químicos

París, 19 feb (EFE).- El Tribunal de Apelación de París rechazó este martes el reconocimiento en Francia de la condena a tres firmas estadounidenses, a las que la Justicia de Nicaragua pidió en 2013 indemnizaciones de 800 millones de dólares (675 millones de euros) por haber contaminado con pesticidas 1.246 recolectores de bananas de este país.

En su sentencia, a la que tuvo acceso EFE, la Corte denegó el ‘exequátur’ (la ejecución de la sentencia extranjera) en Francia por considerar que «viola el orden público internacional sustantivo».

Además, el Tribunal de Apelación consideró que las cuantías otorgadas a cada demandante por la Justicia de Nicaragüa, «cuyo carácter exorbitante no puede explicarse», parecen «manifiestamente desproporcionadas». EFE

