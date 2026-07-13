Nuevo secretario de Liga Árabe adelanta reformas en entidad tras críticas a gestión previa

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El Cairo, 13 jul (EFE).- El secretario general de la Liga Árabe, Nabil Fahmy, anunció este lunes un plan de reformas para modernizar el organismo y potenciar la cooperación económica regional como ejes prioritarios de su gestión, con una nueva fase de «diplomacia proactiva» que descarta la neutralidad ante cualquier agresión externa que atente contra la soberanía de sus miembros.

«La próxima fase para la Liga Árabe atestiguará un movimiento más eficiente respecto a todos los expedientes de los países árabes que se basa en reformar y desarrollar el sistema de trabajo árabe conjunto», afirmó el diplomático en una rueda de prensa en El Cairo.

Recalcó que el interés mutuo es la «base del éxito» de cualquier trabajo árabe colectivo y avanzó que la organización centrará sus esfuerzos en proyectos económicos dirigidos al factor humano y al empleo juvenil, sector que representa el 65 % de la población regional.

Este giro responde directamente al profundo malestar interno de los países miembros ante la histórica parálisis del organismo panárabe frente a las sucesivas crisis de la región.

La ambiciosa reestructuración busca romper con la herencia de la anterior etapa de Ahmed Abulgueit -antiguo secretario general del organismo- cuya gestión fue duramente criticada a nivel oficial por socios clave como Kuwait o Emiratos Árabes Unidos, que tacharon de «ineficaz» e «incapaz» a la institución por no proteger la seguridad regional tras los ataques iraníes contra el golfo Pérsico, al lamentar que la respuesta se limitara a meros comunicados de condena.

El descontento interno escaló ante la incapacidad del organismo para consensuar una acción conjunta frente a la guerra israelí en Gaza, así como en los enquistados conflictos de Sudán, Libia y el Yemen.

La falta de una política unificada frente a las injerencias de potencias no árabes, como Turquía e Irán, parece haber empujado a Fahmy a plantear esta transición.

En el plano geopolítico, el secretario general abordó la situación con Irán calificando de «frágil» el actual entendimiento, por lo que advirtió que la Liga «no sería una parte neutral» si un Estado árabe es blanco de ataques, supeditando cualquier mediación a un mandato regional claro.EFE

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