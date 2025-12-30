Nuevo sismo de magnitud 4,4 es reportado en la Amazonía de Perú, tras réplicas en la costa

2 minutos

Lima, 30 dic (EFE).- Un nuevo sismo de magnitud 4,4 se produjo este martes en la Amazonía central de Perú, en la región de Ucayali, sin que se reporten daños personales o materiales hasta el momento, horas después de una nueva réplica frente a la costa de Chimbote, que el sábado pasado fue sacudido por un terremoto de magnitud 6.

El movimiento telúrico de este martes se registró a las 11.11 horas locales (16.11 GMT) con epicentro a 13 kilómetros al noreste de Curimaná, en la provincia de Padre Abad, y con una profundidad de 119 kilómetros, de acuerdo al reporte del Centro Sismológico Nacional en su cuenta de la red social X.

Dada la profundidad del epicentro y a las características de la zona selvática, el sismo puede haber pasado desapercibido por la mayoría de la población en Ucayali, una región limítrofe con Brasil.

Horas antes, otro sismo se sintió este martes en la ciudad costera de Chimbote, en la región Áncash, de magnitud 4,1 y con epicentro a 73 kilómetros al oeste de esta urbe, en el océano Pacífico.

Chimbote ha tenido desde el sábado último 36 réplicas, de las cuales sólo cuatro generaron altos niveles de movimiento del suelo y fueron reportados, según informó este martes el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El terremoto del sábado en Chimbote tuvo una magnitud de 6, con epicentro en el mar, a 67 kilómetros al oeste de la costa y una profundidad de 52 kilómetros.

A raíz de ese sismo, las autoridades locales reportaron 51 heridos en Chimbote y la vecina ciudad norteña de Trujillo, de los cuales alrededor de 11 seguían hospitalizados hasta el lunes.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, explicó que el sismo en Chimbote, como todos los que ocurren frente a la zona costera de Perú, tuvo su origen en el proceso continuo de fricción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, la principal fuente sismogénica del país.

El funcionario resaltó que, si bien la ciencia no puede evitar la ocurrencia de sismos, sí es posible reducir sus efectos negativos mediante acciones de preparación y prevención, como la planificación urbana y la participación activa en simulacros de emergencia.

El último terremoto devastador en Perú se produjo en la sureña Ica en 2007, con magnitud 7.9, tras lo cual se generó un tsunami en la ciudad de Pisco, y ambos eventos provocaron la muerte de 500 personas, además de millonarias pérdidas materiales. EFE

mmr/fgg/ads