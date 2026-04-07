Nuevos ataques contra Irán a pocas horas de que expire el ultimátum de Trump

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Irán sufrió este martes unos nuevos ataques que dejaron 18 muertos, horas antes de que venza el ultimátum de Donald Trump, quien amenaza con destruir infraestructuras civiles del país si no hay un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, vital para el suministro mundial de petróleo.

En el 39º día de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, que desató el conflicto en Oriente Medio, los iraníes oscilan entre el miedo y cierta indiferencia ante las amenaza del presidente estadounidense.

«Estoy aterrorizada, y todo el mundo en este país debería estarlo también», dijo a la AFP Metanat, una estudiante de 27 años que afirma haber perdido a una compañera de clase en un ataque.

«Algunos se burlan de Trump y de sus amenazas», pero «esto es una guerra y no tiene nada de gracioso», asegura.

Morteza Hamidi, un jubilado de 62 años, expresa «tristeza y pesimismo respecto al futuro de Irán», pero resta importancia al nuevo ultimátum que expira el martes a las 20h00, hora de Washington (00:00 GMT del miércoles). «Ha cambiado las fechas tantas veces que ya somos insensibles a sus amenazas», afirma.

Trump advirtió el lunes que «el país entero podría ser destruido en una sola noche», y dijo estar dispuesto a atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si la república islámica no desbloquea Ormuz.

Por esta vía marítima del Golfo circulaba antes de la guerra cerca del 20% del crudo mundial, y su cierre ha disparado los precios del petróleo.

Este martes hacia las 09H30 GMT, el brent del Mar del norte para entrega en junio cotizaba en 108,17 dólares (-1,46%), mientras el WTI para mayo cedía un 0,56%, a 111,78 USD.

El ejército iraní criticó una «retórica arrogante» y afirmó a través de un portavoz que este tipo de declaraciones provenientes del dirigente norteamericano «no tienen efecto» en sus operaciones.

– Al menos 18 muertos cerca de Teherán –

Pese a los llamamientos a una salida diplomática, Irán y Estados Unidos rechazaron el lunes una propuesta de mediación presentada por varios países, entre ellos Pakistán.

El embajador iraní en Kuwait, Mohamad Tutunji, instó por su parte a los países del Golfo a hacer todo lo posible para evitar una «tragedia», en una declaración a la AFP.

Teherán y sus alrededores se vieron sacudidos en las últimas horas por nuevas explosiones y al menos 18 personas, entre ellas dos niños, murieron en ataques en la provincia de Alborz, vecina de la capital.

«Se ha confirmado la muerte de 18 de nuestros conciudadanos, incluidos dos niños pequeños», informaron las agencias de noticias Mizan y Fars.

El ejército israelí había anunciado una «oleada» de ataques para «dañar» infraestructuras en la capital y otras regiones.

También instó a los iraníes a no viajar en tren hasta las nueve de la noche hora local (17h30 GMT), lo que hace presagiar ataques contra la red ferroviaria.

Trump aseguró que no le preocupa el riesgo de cometer crímenes de guerra destruyendo infraestructuras de uso civil y, según él, el único «crimen de guerra» sería dejar que Irán se dote de armas nucleares.

Según el sitio de información estadounidense Axios, diversos mediadores, entre ellos pakistaníes, han planteado la idea de un alto el fuego de 45 días.

La agencia oficial de noticias Irna apunta que Irán rechazó la oferta y exige «el fin de los conflictos en la región, un protocolo para el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz», así como «la reconstrucción y el levantamiento de las sanciones» contra el país.

Según el New York Times, Irán estaría dispuesto a levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz e impondría un derecho de paso de dos millones de dólares por barco que se repartiría con el sultanato de Omán, situado al otro lado de la vía marítima.

Los ingresos servirían para reconstruir las infraestructuras destruidas por los ataques israelíes y estadounidenses, en lugar de reclamar indemnizaciones directas.

Aunque Trump calificó esta propuesta de «muy importante», dijo que todavía es «insuficiente».

Mientras sigue la búsqueda de una tregua, Irán continúa atacando a diario a los países del Golfo, a los que acusa de ayudar a Estados Unidos.

El martes de madrugada un complejo petroquímico del este de Arabia Saudita se vio afectado por varios ataques, indicó a la AFP un testigo, pocas horas después de que instalaciones similares en Irán fueran alcanzadas.

El complejo atacado, en Jubail, en el este de Arabia Saudita, alberga uno de los centros industriales más grandes del mundo, donde se producen acero, gasolina, productos petroquímicos, aceites lubricantes y fertilizantes químicos.

En paralelo, en el otro gran frente de la guerra, Israel y el movimiento proiraní Hezbolá siguen enfrentándose en Líbano y el ejército israelí aseguró el martes haber completado el despliegue de tropas terrestres a lo largo de una «línea de defensa» en el sur del país.

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