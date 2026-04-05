Nuevos ataques elevan a 1.461 el número de muertos en el Líbano por la ofensiva israelí

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El Cairo, 5 abr (EFE).- Un total de 1.461 personas murieron y 4.430 resultaron heridas por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el Líbano desde su inicio el pasado 2 de marzo, y que continuó este domingo con intensos bombardeos en el sur de Beirut y la zona meridional del país mediterráneo, según fuentes oficiales.

Del total de las víctimas, al menos 39 personas perdieron la vida y otras 136 resultaron herida de diversa consideración en las últimas 24 horas, según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia, del Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Indicó que entre los fallecidos en el sur y el este del Líbano hay 129 niños y 97 mujeres.

Además, más de 1,2 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según confirmó este domingo el presidente libanés, Josep Aoun, debido a la intensa campaña de bombardeos israelíes.

El Ejército de Israel está enzarzado también en intensos combates con el grupo chií libanés Hizbulá en varios puntos del sur del país, donde trata de establecer una zona de amortiguación que se extienda desde la frontera de facto hasta el río Litani.

Este domingo la aviación israelí realizó ocho oleadas de bombardeos contra los suburbios del sur de la capital libanesa, los más duros en Beirut desde el inicio de los ataques, y provocó al menos 4 muertos y 39 heridos en un edificio residencial del barrio Al Miqdad, en la zona de Jnah, según la fuente.

El Ejército libanés anunció hoy también la muerte de uno de sus militares en un bombardeo israelí contra la ciudad de Kfar Hatta, en Sidón, a unos 45 kilómetros al sur de la capital libanesa.

Por otro lado, una persona murió este domingo en un ataque con un dron israelí contra una motocicleta cerca del cruce de Rashidieh, al sur de Tiro, según la agencia oficial de noticias libanesa, NNA. EFE

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