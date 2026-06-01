Nuevos ataques elevan a 3.433 los muertos en el Líbano desde el inicio de la ofensiva

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Beirut, 1 jun (EFE).- Diversas localidades del sur del Líbano volvieron a ser objetivo este lunes de crecientes bombardeos israelíes, lo que elevó a 3.433 el número de muertos desde el inicio de la ofensiva contra el país, donde se esperan potenciales ataques también contra los suburbios meridionales de Beirut.

El balance total de fallecidos desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo aumentó este lunes a 3.433, mientras que el de heridos alcanzó los 10.395, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano en un comunicado.

En lo que va de lunes, los cazas y drones israelíes alcanzaron zonas meridionales como Nabatieh, Kfar Sir, Haris, Yater, Kafra, Kfar Tebnit, Mayfadoun, Zawtar al Sharqiya o Zibdine. En esta última perdieron la vida al menos dos personas, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Además, los suburbios sur de Beirut registraron un éxodo masivo de vecinos después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenara a sus fuerzas atacar objetivos en el extrarradio, apenas bombardeado desde el inicio de una tregua el pasado abril.

El anuncio sobre los potenciales bombardeos, que todavía no se han llevado a cabo, provocó grandes atascos en las vías de acceso a los suburbios conocidos como el Dahye, tal y como pudo constatar EFE.

Pese a ello, el presidente libanés, Joseph Aoun, volvió a defender este lunes las negociaciones en marcha con Israel como la única «opción» para salir del actual statu quo.

Está previsto que mañana, martes, arranque una nueva ronda de diálogo directo en Washington, parte de unas conversaciones a las que se opone el grupo chií libanés Hizbulá y que continúan pese a las crecientes violaciones del alto el fuego en vigor. EFE

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