Nuevos ataques iraníes tras la reunión entre Trump y Netanyahu

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El ejército de Estados Unidos anunció el martes que interceptó misiles iraníes lanzados contra sus bases en Oriente Medio, pocas horas después de una reunión entre el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que permitió mostrar un frente común contra Irán.

Estos ataques constituyen un primer repunte de violencia entre Irán y Estados Unidos tras varios días de calma.

«Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito», aseguró en X el Centcom, el comando militar estadounidense para Oriente Medio.

Los precios del petróleo subieron más de un 3% en las primeras operaciones en Asia el miércoles.

Los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron más temprano que habían atacado con misiles balísticos un petrolero saudita, el NCC Ghazal, en el mar Rojo. Según dijeron, el buque había «violado el bloqueo naval» que los rebeldes yemeníes respaldados por Irán dicen haber impuesto al reino.

El conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel se ha extendido recientemente a un frente que había permanecido relativamente tranquilo desde 2022, el de los rebeldes hutíes de Yemen y Arabia Saudita, que brinda apoyo militar al gobierno yemení opuesto a los insurgentes.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa saudita anunció que el ejército había interceptado drones que apuntaban contra instalaciones petroleras en el este del reino, y acusó a grupos «vinculados a Irán» de haberlos lanzado desde Irak, por segundo día consecutivo.

Tras dos semanas de bombardeos sin precedentes desde el alto el fuego de abril, Washington afirma querer dar una nueva oportunidad a la diplomacia con Irán.

Estados Unidos ha cesado su ofensiva desde el fin de semana, y Trump estimó el lunes que había «buenas probabilidades» de avanzar en las negociaciones, según él en curso con Teherán, para poner fin a la guerra.

– «Una de las mejores conversaciones» –

El martes, Trump recibió a Netanyahu en un encuentro calificado de «positivo» por ambas partes.

Netanyahu dijo en un video tras la reunión que había tenido «una de las mejores conversaciones» con Trump, y que ambos se ratificaron en su objetivo común: «asegurarse de que Irán no obtiene armas nucleares». La Casa Blanca calificó la reunión de «positiva y constructiva».

Pero la entrevista a puerta cerrada, que duró aproximadamente una hora y media y al término de la cual no hubo ningún intercambio con la prensa, no disipó la impresión de divergencias entre ellos.

Fue su primer encuentro desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, y del octavo desde el retorno de Donald Trump al poder.

Israel, que lanzó conjuntamente con Estados Unidos la ofensiva sobre Teherán el 28 de febrero que desencadenó la guerra regional, no participó en la última oleada de enfrentamientos, en julio.

La visita de Netanyahu tiene lugar en un «momento crítico para Oriente Medio», mientras Irán sigue «priorizando el terrorismo antes que las negociaciones» y bloqueando el estrecho de Ormuz, vía marítima estratégica, declaró más temprano el martes Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas.

Se produce, además, en un momento en que el primer ministro aspira a un nuevo mandato en las legislativas del 27 de octubre, y en el que los últimos sondeos lo sitúan en una posición delicada.

– «No hay ruptura» –

Las relaciones entre Trump y Netanyahu tocaron fondo en abril durante las negociaciones de un alto al fuego con Teherán.

Entonces, Trump cargó con insultos contra Netanyahu, acusándolo de obstaculizar los esfuerzos diplomáticos, y lo describió como un «tipo muy difícil». Netanyahu admitió «desacuerdos tácticos» pero aseguro compartir con Trump los mismos objetivos en la guerra.

Interrogado el martes sobre informaciones según las cuales Irán está fortificando la montaña Kolang, donde podría tener importantes instalaciones nucleares, Trump respondió: «No necesito que Bibi (el apodo de Netanyahu) me diga eso. Bibi me dice eso porque quiere que siga implicado».

«Sé exactamente lo que está pasando en Kolang, no es un gran problema. Si no llegamos a un acuerdo, la destruiremos muy fácilmente», declaró al canal Fox News antes del encuentro.

Según Yonatan Freeman, experto en relaciones internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ambos buscaban disipar las especulaciones sobre un enfriamiento de las relaciones.

«La principal cuestión es mostrar al mundo entero, a Irán, pero también al Líbano y a otros países en particular, que no hay ruptura ni desacuerdo mayor entre Estados Unidos e Israel», declaró a la AFP.

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