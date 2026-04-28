Nuevos ataques israelíes y órdenes de evacuación contra el Líbano pese al alto el fuego

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Beirut, 28 abr (EFE).- Israel volvió a bombardear este martes diversas áreas del sur del Líbano pese al alto el fuego en vigor desde el 17 de abril, después de ordenar la evacuación «inmediata» de 16 aldeas ubicadas por debajo el río Litani.

Cazas israelíes atacaron este mediodía localidades meridionales como Tebnine, Kafra, Jabal al Batoum o Khirbet Selm, en esta última causando la destrucción de varias viviendas y comercios, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Por otro lado, un avión no tripulado alcanzó una motocicleta que viajaba por la principal autovía de la costa, hacia Naqoura, sin que las autoridades hayan confirmado por ahora víctimas mortales a causa de la acción.

Tebnine y Khirbet Selm están entre las localidades que el Ejército israelí ordenó evacuar este martes, una lista en la que se encuentran varias que ya fueron alcanzadas en los últimos días, en medio de las violaciones diarias del cese de hostilidades por parte de ambos bandos.

El grupo chií libanés Hizbulá todavía no ha reivindicado ninguna acción en lo que va de martes, aunque la víspera reclamó la autoría de un total de tres, entre ellas una contra una excavadora que estaba llevando a cabo demoliciones de viviendas en una de las zonas libaneses ocupadas por Israel.

El Líbano e Israel celebraron recientemente dos reuniones a nivel de embajadores para establecer un alto el fuego inicial de diez días y, posteriormente, para extenderlo tres semanas más, hasta mediados de mayo, aunque la medida no está siendo respetada en la práctica.

El líder de Hizbulá, Naim Qassem, aseguró el lunes que no reconocerán estas negociaciones directas ni sus «resultados», al tiempo que reiteró su negativa a deponer las armas, el principal objetivo israelí en las conversaciones de paz. EFE

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