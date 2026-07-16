Nuevos bombardeos de EEUU cerca del estrecho de Ormuz, según medios iraníes

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Varios ataques estadounidenses alcanzaron sectores cerca del estrecho de Ormuz, indicaron este jueves las autoridades locales citadas por medios iraníes, en medio de la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

La isla iraní de Qeshm fue alcanzada a primera hora de la noche en varias ocasiones «por misiles estadounidenses», afirmó el gobierno de la provincia de Hormozgán, citado por la agencia iraní Fars, información que también compartió la agencia Tasnim.

Además, la región de Bandar Abás, en la costa iraní del estrecho, fue objetivo de una «agresión aérea del enemigo estadounidense», según la televisión estatal.

Según las autoridades locales citadas por la televisión, los ataques no han causado víctimas.

bur-mdh/tq/an/pc/mab