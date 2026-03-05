Nuevos bombardeos de Israel en Beirut y dos muertos en el norte de Líbano

(Actualiza con comunicado del Ejército israelí)

Redacción Internacional, 5 mar (EFE).- Israel lanzó nuevos bombardeos en la madrugada de este jueves contra los barrios del sur de Beirut, mientras que un ataque separado contra un edificio residencial en el norte del Líbano dejó al menos dos muertos y un herido, según informaron la agencia estatal y autoridades sanitarias libanesas.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA), cazas israelíes efectuaron varias incursiones aéreas contra la periferia sur de la capital, un bastión del grupo chií libanés Hizbulá, que alcanzaron las zonas de Ghobeiri y Bir al Abed, en el área de Haret Hreik.

Las explosiones se produjeron al amanecer y se suman a la intensificación de los ataques israelíes en distintos puntos del país en los últimos días.

Posteriormente, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, informó en su cuenta de X de que las fuerzas israelíes completaron durante la madrugada una ola de ataques contra varios cuarteles generales de Hizbulá en Beirut.

Según el comunicado militar, entre los objetivos alcanzados se encontraba un centro utilizado por la unidad aérea del grupo chií.

El Ejército israelí dijo que estas instalaciones eran empleadas por Hizbulá para planificar y ejecutar ataques contra las Fuerzas de Defensa de Israel y ciudadanos israelíes.

Asimismo, dijo que las operaciones se producen en respuesta a la decisión del grupo libanés de «unirse a la lucha» junto a Irán y reiteró que continuará actuando para impedir ataques contra Israel.

En paralelo, el Centro de Operaciones de Emergencia en Salud Pública del Ministerio de Salud libanés informó de que un bombardeo israelí contra un edificio en el campamento de refugiados palestinos de Beddawi, en la ciudad de Trípoli (norte), causó la muerte de dos personas y dejó a un ciudadano herido, recogió NNA.

Según el Ministerio de Salud libanés, otros bombardeos israelíes registrados el miércoles contra la carretera del aeropuerto de Beirut provocaron la muerte de tres personas y dejaron seis heridos.

El Ejército israelí aseguró el miércoles haber atacado decenas de objetivos en el Líbano, entre ellos lanzadores de cohetes y una planta de producción de drones y misiles de Hizbulá en el sur del país, que según afirmó eran utilizados para ataques contra territorio israelí.

De acuerdo con fuentes oficiales libanesas, el número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes en el país asciende a 72, mientras que los heridos alcanzan los 437, una cifra que se espera incremente en las próximas horas, una vez se confirme información sobre el terreno. EFE

