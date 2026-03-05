Nuevos bombardeos en Beirut y dos fallecidos en el norte de Líbano, según agencia libanesa

Redacción Internacional, 5 mar (EFE).- Israel lanzó nuevos bombardeos en la madrugada de este jueves contra los barrios del sur de Beirut, mientras que un ataque separado contra un edificio residencial en el norte del Líbano dejó al menos dos muertos y un herido, según informaron la agencia estatal y autoridades sanitarias libanesas.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA), cazas israelíes efectuaron varias incursiones aéreas contra la periferia sur de la capital, un bastión del grupo chií libanés Hizbulá, que alcanzaron las zonas de Ghobeiri y Bir al Abed, en el área de Haret Hreik.

Las explosiones se produjeron al amanecer y se suman a la intensificación de los ataques israelíes en distintos puntos del país en los últimos días.

En paralelo, el Centro de Operaciones de Emergencia en Salud Pública del Ministerio de Salud libanés informó de que un bombardeo israelí contra un edificio en el campamento de refugiados palestinos de Beddawi, en la ciudad de Trípoli (norte), causó la muerte de dos personas y dejó a un ciudadano herido, recogió NNA.

Horas antes, el Ejército israelí había anunciado que había comenzado a bombardear infraestructura del grupo chií libanés Hizbulá en Beirut, en una operación cuyos detalles, indicó, se darán a conocer posteriormente.

Según el Ministerio de Salud libanés, otros ataques israelíes registrados el miércoles contra la carretera del aeropuerto de Beirut provocaron la muerte de tres personas y dejaron seis heridos.

El Ejército israelí aseguró el miércoles haber atacado decenas de objetivos en el Líbano, entre ellos lanzadores de cohetes y una planta de producción de drones y misiles de Hizbulá en el sur del país, que según afirmó eran utilizados para ataques contra territorio israelí.

De acuerdo con fuentes oficiales libanesas, el número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes en el país asciende a 72, mientras que los heridos alcanzan los 437, una cifra que se espera incremente en las próximas horas, una vez se confirme información sobre el terreno. EFE

