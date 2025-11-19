Nuevos embajadores de EE.UU. y UE en República Dominicana presentan cartas credenciales

Santo Domingo, 19 nov (EFE).- La nueva embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, presentó este miércoles sus cartas credenciales al presidente del país, Luis Abinader, en un acto oficial en el que el mandatario también recibió al nuevo embajador de la Delegación de la Unión Europea, el español Raúl Fuentes Milani, y a diplomáticos de otros cinco países.

Un comunicado de la Presidencia dominicana destacó que previo a su designación en la República Dominicana, Campos fue asesora estratégica sénior del Instituto SAS de Arlington, Virginia, una empresa estadounidense de análisis de datos, y que entre 1997 y 2012 fue oficial de casos en la Agencia Central de Inteligencia (CIA, siglas en inglés), entre otros cargos.

En la ceremonia de este miércoles, en el Palacio Nacional, también presentó sus cartas credenciales el nuevo embajador de la Delegación de la Unión Europea, el diplomático español Raúl Fuentes Milani, quien también se ha desempeñado como embajador para la Salud Global por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España.

También, fue asesor principal de Salud Global por el Gabinete del secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Asuntos Globales de España.

Asimismo, representante permanente adjunto de España ante la Unión Europea y representante de España en el Comité de Representantes Permanentes (Coreper I).

Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y del canciller Roberto Álvarez, recibió este miércoles, además, al representante de la Soberana y Militar Orden de Malta, Enrique Antonio Valdez Aguiar; al de la India, Kishan Dan Dewal; el de Noruega, John Petter Opdahl; al de la República Checa, Zdeněk Kubánek; y al de Belarús, Vitali P. Barchuk.

La llegada de estos nuevos embajadores «representa un paso significativo para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la proyección internacional de la República Dominicana», destacó la Presidencia dominicana.EFE

