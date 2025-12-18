Nuevos frescos revelan el lujo de la corte romana en la Villa di Poppea, cerca de Pompeya

Roma, 18 dic (EFE).- Un proyecto de restauración en la Villa di Poppea, en Torre Annunziata (sur de Italia), ha revelado frescos inéditos que muestran el esplendor artístico y arquitectónico del Imperio romano, en una residencia atribuida a la segunda esposa del emperador Nerón.

Un comunicado difundido por el Parque Arqueológico de Pompeya detalla los primeros resultados de esta excavación, que muestran fragmentos inéditos de frescos con figuras de pavos reales y máscaras teatrales, además de elementos ornamentales como un trípode dorado inscrito en un círculo.

Entre las imágenes destaca la figura íntegra de una pava, que complementa al ejemplar macho ya hallado en la misma pared, y una máscara atribuida a la Comedia Atellana, identificada como el personaje de Pappus.

Estos hallazgos permiten comprender mejor la vida cotidiana y el refinamiento estético de las élites romanas antes de la erupción del Vesubio en el año 79 d.C., que sepultó Pompeya, Herculano y otras villas de la bahía de Nápoles.

La residencia, atribuida a Poppea Sabina, segunda esposa del emperador Nerón, constituye uno de los complejos residenciales más lujosos del área vesubiana.

El director del Parque, Gabriel Zuchtriegel, destacó que la investigación “ofrece nuevas perspectivas para conocer la planimetría de la villa y las interacciones entre asentamiento humano y ambiente natural en el largo plazo”, además de desvelar “porciones decoradas con extraordinarios detalles y colores”.

El proyecto, que busca resolver problemas de conservación y ampliar el conocimiento del sector occidental de la villa, también prevé la conexión con el vecino Spolettificio Borbónico, donde se crearán salas de exposición y depósitos en los próximos años.

Además de los frescos, los arqueólogos han identificado cuatro nuevos ambientes, entre ellos un vano absidal vinculado al sector termal, y restos de un antiguo cauce de torrente que modificó el paisaje tras otra erupción en 1631.

En paralelo, avanza la restauración de dos pequeñas habitaciones de descanso decoradas con estucos, mosaicos y pigmentos como el azul egipcio, que tras casi un año de trabajos han recuperado gran parte de su esplendor original. EFE

