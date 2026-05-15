Buenas noticias para Suiza: EE. UU. acelera los tratamientos psicodélicos para la salud mental

El presidente Donald Trump firma un decreto ejecutivo que amplía la investigación federal sobre las sustancias psicodélicas para tratar a pacientes —y a los veteranos militares en particular— que padecen trastorno de estrés postraumático y lesiones cerebrales traumáticas, en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 18 de abril de 2026. Keystone

Suiza es el único país de Europa que ofrece tratamientos con sustancias psicodélicas, pero el acceso para los pacientes sigue siendo extremadamente limitado. El apoyo de Estados Unidos a nuevas terapias podría cambiar esa situación, opina Aylin Elçi, periodista especialista en salud de Swissinfo.

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Aylin Elçi

Desde tratamientos innovadores a desigualdades en el acceso a la medicina, cubro temas de salud y vigilo el Valle de la Salud de Suiza. Soy suizo-turca y tengo formación en comunicación, periodismo y fotografía. Antes de incorporarme a SWI swissinfo.ch, cubrí temas de tecnología y salud en Euronews, y mi trabajo ha aparecido en medios internacionales como Fayn Press, Mediapart, Le Temps y Times of Malta. Otro idioma: 1 English en Good news for Switzerland: US is fast-tracking psychedelics for mental health original leer más Good news for Switzerland: US is fast-tracking psychedelics for mental health

El 18 de abril, Estados Unidos anunció de forma inesperada que acelerará la investigación y mejorará el acceso a tratamientos psicodélicos en psiquiatría. El anuncio llegó apenas un día antes del aniversario de la experiencia del científico suizo Albert Hofmann con la dietilamida de ácido lisérgico (LSD) en 1943, considerado el primer «viaje» intencionado con esta sustancia de la historia.

En lugar de seis meses o más, los fármacos psicodélicos que cumplan los requisitos serán evaluados ahora en uno o dos meses dentro del mismo programa piloto de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que ya se utilizó para acelerar la revisión de terapias génicas y tratamientos contra el cáncer. Suiza es el único país de Europa que ofrece tratamientos psicodélicos, pero el acceso sigue siendo muy limitado para los pacientes. El respaldo estadounidense a nuevas terapias podría cambiar esa situación.

Mediante una orden ejecutivaEnlace externo, la administración ha solicitado el acceso de los pacientes a fármacos aún en fase de investigación, como el compuesto psicoactivo ibogaína. También ha destinado 50 millones de dólares (39 millones de francos suizos) a su programa de investigación en tecnologías innovadoras y ha subrayado la importancia de estos tratamientos para los veteranos militares, entre los que la tasa de suicidio es el doble que en el resto de la población adulta.

Al otro lado del Atlántico, la noticia ha sido recibida con optimismo. Las farmacéuticas suelen lanzar sus productos en Estados Unidos —el mayor mercado médico del mundo— antes de solicitar su registro en otros países, por lo que las aprobaciones de la FDA suelen anticipar futuras autorizaciones en Europa.

Spravato, el espray nasal de Johnson & Johnson para tratar la depresión, fue aprobado primero en Estados Unidos en marzo de 2019 y registrado en Europa diez meses después. El fármaco, basado en la ketamina —un anestésico con efectos psicoactivos—, llegó al mercado suizo un año después de su aprobación en EE. UU. y actualmente está disponible en más de 70 países.

¿Hacia un fármaco psicodélico aprobado?

El anuncio supone una ruptura con la posición tradicional del Partido Republicano en materia de sustancias psicoactivas, marcada por la criminalización impulsada por el presidente Nixon en los años setenta, que frenó la investigación médica en este ámbito. Aunque en la segunda mitad del siglo XX se lanzaron nuevos tratamientos farmacológicos como los antidepresivos, la investigación sobre el uso de psicodélicos en salud mental se consideró arriesgada hasta hace poco y estuvo fuertemente regulada.

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En Suiza, en cambio, la investigación ha continuado desde el descubrimiento de una de las sustancias psicodélicas más potentes del mundo. El país ha experimentado activamente con LSD, hongos psilocibios y MDMA —un estimulante conocido también como éxtasis— para tratar enfermedades mentales. Aunque estas sustancias siguen siendo ilegales, desde 2014 los médicos pueden solicitar autorizaciones excepcionales a la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) para cada paciente con trastornos como depresión, estrés postraumático o ansiedad.

«Las autorizaciones de Estados Unidos harán que Suiza acabe aprobando también estos fármacos y que ya no sean necesarias las autorizaciones especiales», afirmó Daniele Zullino, responsable de la terapia asistida con psicodélicos en los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG). «Es una buena noticia para Suiza».

Terapia asistida con psicodélicos

Estos tratamientos se realizan bajo condiciones estrictas, incluidas sesiones de psicoterapia antes y después del uso de psicodélicos, lo que los hace costosos y muy laboriosos.

En las sesiones, de hasta ocho horas, el personal de enfermería supervisa a los pacientes, y al día siguiente se realiza una nueva sesión de psicoterapia. Las opciones de tratamiento se limitan a unas pocas clínicas privadas y a los hospitales universitarios de Berna, Zúrich, Friburgo y los HUG, donde en 2025 los pacientes debían esperar entre seis meses y un año para optar a ellas.

Aunque algunos seguros cubren la supervisión y la parte terapéutica del tratamiento, los fármacos deben pagarlos íntegramente los pacientes, ya que no están aprobados por la agencia suiza de medicamentos Swissmedic. En los HUG, una sesión de terapia con LSD cuesta entre 200 y 300 francos suizos, mientras que la de psilocibina parte de 400 francos y puede llegar a 800 en dosis más altas. Las sesiones se repiten unas tres veces al año.

Potencial para la población

En 2021, unas 770.000 personas —el 9% de la población suiza— tomaban antidepresivos. Ese mismo año, solo se concedieron 147 autorizaciones especiales para el uso de psicodélicos, y en la última década se han otorgado unas 2.000 en total. Dado que uno de cada tres pacientes no responde a los antidepresivos, el número de posibles personas beneficiarias podría ser mucho mayor.

Las autorizaciones de Swissmedic derivadas de las aprobaciones de la FDA podrían ayudar a reducir el elevado coste de estas terapias, aunque el enfoque es muy distinto entre ambos países. Los ensayos clínicos en Estados Unidos siguen el modelo clásico (comparación con placebo) y no incluyen el componente terapéutico, que es clave en Suiza.

«El enfoque estadounidense parte de la idea de que son las moléculas psicodélicas las que tratan a los pacientes, mientras que en Suiza también es fundamental la relación terapéutica», señaló Jonathan Crespo, paciente recuperado y cofundador de Psychédelos, una organización de pacientes.

Suiza ya está más avanzada que Estados Unidos en la aplicación práctica, ya que realiza tratamientos fuera del entorno estrictamente experimental. Sin embargo, con solo unas pocas instituciones que ofrecen este tipo de terapias, el personal cualificado es limitado, y la OFSP tendrá que desarrollar soluciones para ampliar su aplicación una vez que los productos se autoricen.

El 24 de abril, tres empresas estadounidenses recibieron vales de vía rápida para revisar los resultados de ensayos con psilocibina y metilona —una sustancia utilizada a menudo como sustituto del MDMA— en distintos tipos de depresión. Suiza tiene unos cinco años hasta que Swissmedic apruebe probablemente nuevos fármacos psicodélicos. Hasta entonces, deberá diseñar un sistema de formación de personal sanitario y de control de calidad en la producción y administración, según Zullino.

«Aún tenemos mucho trabajo por delante, porque los psicodélicos no son sustancias altamente tóxicas, pero pueden afectar a la psique de una persona», afirmó.

Editado por Virginie Mangin. Adaptado del inglés por Carla Wolff.

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