Más gente joven padece cáncer intestinal. ¿Debería Suiza acelerar las pruebas de detección?

El cáncer colorrectal aumenta entre la población de menos de 50 años. Algunos países están reduciendo la edad mínima fijada para la realización de pruebas de detección. En Suiza, cada vez más voces piden seguir este ejemplo, pero la comunidad científica advierte que el esfuerzo es insuficiente si la participación de la gente es baja.

Casi un millón de personas muere cada año en el mundo debido al cáncer de intestino. En 2020Enlace externo fue la segunda causa de muerte por cáncer a nivel internacional, según la Organización Mundial de la SaludEnlace externo. En Suiza, es el tercerEnlace externo cáncer más comúnEnlace externo entre la población, con una media de 4.500 diagnósticos y 1.600 fallecimientos anuales.

Este mal, conocido como cáncer colorrectal (CCR), impacta fundamentalmente a las personas adultas de mayor edad. En Suiza, el 86% de los diagnósticos de CCREnlace externo se concentraron en personas de más de 55 años entre 2016 y 2021. Sin embargo, mientras se han estabilizado -o reducido- los casos en este grupo de edad durante los últimos años, ha repuntado el número de diagnósticos entre personas de menos de 50 años.

En Estados UnidosEnlace externo, la tasa de incidencia de cáncer colorrectal entre personas menores de 50 años aumentó Enlace externoun 2,4 % anual entre 2012 y 2021. En CanadáEnlace externo, Australia Enlace externoy Nueva Zelanda Enlace externotambién se observó un repunte significativo durante las últimas dos décadas en este grupo de edad, aunque se ha mantenido estable (o ha retrocedido) entre los adultos mayores.

En Suiza, el repunte también es significativo. En el caso de los hombres, la tasa de incidencia se cuadruplicóEnlace externo entre los 25 y los 29 años, pasando de 0,9 casos por cada 100.000 habitantes en el periodo 1992-1996, a 3,7% en el lapso 2017-2021. En hombres de entre 30 y 34 años, la tasa pasó de 1,6% a 6,4%. La tendencia es similar para las mujeres, pero con un incremento menos dramático.

En Europa, la incidencia reportada en la población de entre 20 y 39 años también aumentó significativamenteEnlace externo en Francia, Bélgica, Reino Unido y Alemania entre mediados de la década de 1990 y mediados de la década del 2010, y la tendencia que sigue al alzaEnlace externo.

La detección temprana puede reducir a la mitad las muertes por cáncer intestinal

No está claro para la ciencia por qué están aumentando los casos de cáncer colorrectal. Se considera que inciden factores como el consumo de alcohol, el tabaquismo, el sedentarismo, el elevado consumo de carnes rojas y de poca fibra, costumbres que se han agudizado durante las últimas dos décadas. Pero los estudios sugieren que hay razones adicionales.

Sin embargo, la carencia de información más detallada complica la instrumentación de estrategias concretas de prevención. Así que la comunidad de especialistas se decanta por la detección precoz: identificar la enfermedad en las fases iniciales facilita su tratamiento y aumenta las probabilidades de supervivencia de la persona. Por ello, países como Estados Unidos y Australia han decidido reducir la edad mínima a la que comienza a realizarse esta prueba de detección.

Suiza realiza estos estudios preventivos exclusivamente a la población de más de 50 años y con esta estrategia ha logrado reducir de forma significativa el número de muertes derivadas del cáncer colorrectal, confirman cifras de Swiss Cancer ScreeningEnlace externo, organización que promueve y supervisa los programas de detección temprana del cáncer. Sin pruebas de detección, se estima que morirán dos de cada 100 personas de menos de 80 años por cáncer colorrectal. En las naciones en donde se realizan pruebas preventivas (por invitación o prescripción médica específica), fallece solo una de cada 100 personas por esta causa.

En materia de supervivencia al cáncer intestinal, Suiza posee una de las tasas más elevadas del Viejo Continente, lo que se debe en gran medida a la detección en fases tempranas: más del 90% de las personas diagnosticadas en la fase I sobreviviránEnlace externo cinco o más años, pero lo lograrán menos del 13% de las personas enfermas atendidas en la fase IV, que es la más avanzada.

Detección y tratamiento del cáncer intestinal Un cáncer colorrectal se desarrolla cuando hay células ubicadas en el colon o el recto que crecen sin control. Con frecuencia se identifican pólipos pequeños en una fase temprana que no son cancerosos, pero que algunos años más tarde pueden tornarse malignos. Hay dos tipos de pruebas de detección temprana. La primera es una prueba de la sangre oculta en las heces (conocida como FBT), que es barata y nada invasiva. Pero no está diseñada para identificar pólipos sin sangrado que pueden ser cancerosos. Esta prueba debe realizarse cada dos años y cuando hay sangrado, se prescribe la segunda de las pruebas. La colonoscopia es una prueba invasiva y exhaustiva. Se requiere una cámara pequeña y flexible que se introduce en el colón para revisarlo. Esta herramienta es capaz de extirpar pólipos precancerosos durante el mismo procedimiento. Es una prueba más costosa y requiere que la persona se prepare (con ayuno y consumo). Se considera el método de detección más seguro y, en general, se realiza solo cada 10 años. Cuando llegan a identificarse células cancerígenas, el tratamiento se adaptará al nivel de avance detectado. Si está en una fase inicial, se requerirá exclusivamente de una cirugía y posiblemente de algunas sesiones de quimioterapia. Pero si hay un cáncer más avanzado, extendido a otros órganos, probablemente la cirugía será acompañará de más quimioterapias y de radioterapia.

Apatía en los procesos de detección temprana

En las primeras etapas de un cáncer colorrectal suele ser poco común la presencia de síntomas (trastornos intestinales, dolor abdominal o heces con sangre), así que las pruebas de detección temprana juegan un papel fundamental.

Sin embargo, «ambos programas de detección son inútiles si la gente no acude a hacerse las pruebas», dice Michael Scharl, jefe del Departamento de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Universitario de Zúrich.

En Suiza sería deseable que participara en las pruebas de detección temprana al menos el 65% de la población potencialmente en riesgo, según las directrices europeasEnlace externo vigentes. Pero la participación fue de solo el 40%Enlace externo en 2012, y el dato se repitió en 2013, a pesar de que ese año el seguro médico obligatorio empezó a reembolsar el costo de las pruebas de detecciónEnlace externo de cáncer colorrectal en personas de entre 50 y 69 años. La cifra disponible más reciente corresponde al 2017, año en el que la participación fue del 48 por ciento.

Desigualdad en los costes

El coste de las pruebas puede ser una de las principales barreras. En Suiza, una colonoscopia cuesta entre 800 y 2.500 francos suizos. Un análisis para detectar heces con sangre ronda los 50 francos suizos.

Pero el desembolso real de la gente depende en realidad de la cobertura de su seguro y de las políticas cantonales para la detección temprana de este mal. Algunos estudios han dejado claro que existe una correlación clara entre los costes elevados de las pruebas, sumados a la carencia de seguros privados, y la baja participación en las pruebas de detección.

En los cantones con programas organizados, los análisis de sangre y las colonoscopias son gratis (o se cobra solo el 10% del valor de estos estudios). Pero hay otros en donde las pruebas cuentan como parte del deducible anual, así que las personas pagan el costo total de su bolsillo, a menos que ya hayan alcanzado el umbral total de su deducible, punto a partir del cual se activa la cobertura del seguro.

Las diferencias descritas en los costes se traducen en incentivos desiguales en Suiza. La participación de la población en las pruebas de detección temprana creceEnlace externo en los cantones que poseen programas organizados. Para Scharl, «sería un gran incentivo que las pruebas fueran totalmente gratuitas para los grupos de edad que tienen recomendados estos exámenes preventivos».

Políticas de detección y sus costes La legislación vigente en Suiza incluye una Ordenanza sobre prestaciones sanitarias que establece que los servicios médicos están cubiertos por el seguro médico básico. Esto incluye algunas pruebas de detección temprana, como las mamografías bienales para las mujeres de más de 50 años o la detección del cáncer de cuello uterino, cada tres años. También incluyen la detección del cáncer colorrectal para personas de entre 50 y 74 años (prueba de heces fecales bienal y colonoscopia cada década). Asimismo, se aumentó la edad máxima hasta la cual deben realizarse estos exámenes, pasando de 69 a 74 años a partir de 2025, debido a la longevidad de la población. Pero cada cantón decide si pone en marcha un programa propio, que generalmente consiste en enviar correos por escrito para exhortar a la población a participar. De los 26 cantones helvéticos, 15 ofrecen estos programas de detección colorrectal y otros tres los propondrán pronto, según información de Swiss Cancer Screening. Pero hay ocho cantones más en donde las pruebas de detección solo son resultado de una prescripción médica, y no de una invitación a la prevención.

Es necesario concienciar a la gente

Independientemente de los obstáculos económicos, la percepción de riesgo es otro de los factores fundamentales en la detección temprana. Las personas de entre 50 y 59 años suelen tener la percepción de que su riesgo es tan bajo que no merece la pena realizarse estas pruebas de detección. Ciertamente, los riesgos crecen con la edad, pero la información científica disponible deja claro que realizar pruebas en este grupo de edad incrementa las posibilidades de detectar pólipos que pueden tornarse malignos o diagnosticar cánceres en fase precoz.

Philippe Groux, vicepresidente de Swiss Cancer Screening, exhorta a las autoridades a instrumentar campañas de difusión más activas. Refiere que Jura y Neuchâtel son buenos ejemplos del impacto positivo que han logrado con el programa informativo conjuntoEnlace externo que tienen en marcha, con una elevada tasa de participación.

Scharl suscribe la visión de Groux. «Se necesita una comunicación más puntual, posiblemente a partir de campañas de salud pública. La gente debe comprender que las pruebas de detección son vitales también en etapas más tempranas de la vida», asegura.

Hay interés político, pero avanza lentamente

La comunidad de especialistas considera que además de incentivar una mayor participación de la gente en las pruebas de detección, Suiza podría ofrecer estos exámenes a partir de los 45 años, y no solo después de los 50.

Una investigaciónEnlace externo realizada por el Hospital Universitario de Zúrich, con Scharl como responsable principal, estudió 2.800 colonoscopias para descubrir que tanto en hombres como en mujeres, las tasas de detección de cáncer colorrectal y pólipos precancerosos era similar entre la población de 45 y 49 años que entre el grupo de más de 50 años. Por lo tanto, una detección más temprana permite identificar con mayor oportunidad los casos que requieren tratamiento.

Pero para Groux, la cúpula política de Suiza «no está interesada en activar programas de prevención y detección». Por lo tanto, el alcance de las pruebas preventivas es limitado, y no solo para enfermedades como el cáncer.

Para este reportaje, swissinfo.ch contactó a la Comisión Federal de Seguridad Social y Salud de Suiza, pero no respondió a nuestra consulta.

Un dato importante: los cantones pueden decidir si ofrecen un programa de detección organizado, pero son las autoridades federales las que deciden qué grupos de edad están cubiertos por el seguro médico.

Groux afirma que se ha hablado de una potencial revisión de la ley del seguro médico básico, con objeto de reducir la edad a partir de la cual inician las pruebas de detección. «Hay algunos debates en curso a nivel político, pero sin decisiones concretas».

En principio, crece el número de regiones al interior de los cantones, que analizan la posibilidad de instrumentar programas organizados de detección. Pero aún hay obstáculos. En 2024, el Parlamento zuriqués solicitó a las autoridades cantonales analizar la puesta en marcha de un programa de detección, pero la respuestaEnlace externo que recibió es que «estaban revisando la viabilidad y los requisitos legales».

¿Qué acciones han tomado otros países?

En 2021, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados UnidosEnlace externo actualizó sus directrices. Integró la recomendación de empezar a detectar el cáncer colorrectal a partir de los 45 años, en vez de los 50. En 2023 comprobó que la participación de población de entre 45 y 49 años había pasado del 21% al 34%Enlace externo con respecto a los datos del 2019.

En la mayoría de los países europeos aún se concentran exclusivamente en la población de 50 años o más. Austria redujo la edad a 45 añosEnlace externo en 2023, pero solo se realizan pruebas de detección cuando hay una prescripción médica y el acceso no es homogéneo en todas las regiones y centros sanitarios del país.

En Asia, Japón hizo lo contrario. En 2024 aumentó de 40 a 45-50 años la edad recomendada para realizar estos exámenes.

En China, los criterios de detección de cáncer colorrectal incluyen a las personas de 40 años o más cuando se trata de población considerada de alto riesgo, pero generalmente se aconsejan estos exámenes entre los 50 y los 75 años.

En Asia Central y Rusia se vuelve cada vez más común la realización de pruebas de detección en personas más jóvenes, pero también aquí hay un acceso desigual. Kazajistán, por ejemplo, es uno de los países con una tasa más elevada de muertes por cáncer colorrectal, así que ha introducido nuevos programas preventivos de detección porque muchas personas son diagnosticadas tarde, complicando así el suministro de tratamientos eficaces.

Multiplicar las pruebas de detección es siempre lo mejor

Sin lugar a duda, las pruebas de detección de cáncer salvan vidas. Pero no están exentas de problemas. Por ejemplo, pueden presentarse falsos positivos, procedimientos innecesarios, y pueden generar onerosos costes para los pacientes y los sistemas sanitarios. Los diagnósticos excesivos también son un riesgo, por ejemplo, cuando se identifican tumores que crecen con tanta lentitud que posiblemente jamás serán cancerosos. Una posibilidad que lleva a más de un país a mostrarse reticente ante la detección de cáncer de mamaEnlace externo en mujeres de menos de 50 años.

Scharl precisa que las pruebas de detección de cáncer son necesarias, sobre todo cuando se trata de una colonoscopia porque es el «método de referencia, es seguro y ofrece información clara y definitiva a la persona».

Actualmente, añade, el 30% de los casos de cáncer colorrectal se detectan en la fase IV. Es un estado de avance de la enfermedad que reduce a solo 10-15% las oportunidades de supervivencia de la persona diagnosticada. De ahí la importancia de que las pruebas de detección se realicen cuando todavía no se experimenta ningún síntoma. Es la fase más importante, antes incluso de que haya aparecido el cáncer», puntualiza.

Editado por Nerys Avery. Adaptado del inglés por Andrea Ornelas. Revisado por Carla Wolff.

