¿Cuál será el próximo producto estrella contra la obesidad?

Los medicamentos más recientes para la pérdida de peso, como Wegovy y Mounjaro, han cambiado la vida de muchas personas con obesidad. ¿Cómo serán los fármacos contra la obesidad de la próxima generación?

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Jessica Davis Plüss Informo sobre la industria farmacéutica suiza y sobre temas relacionados con la salud, como el acceso a los medicamentos, la innovación biomédica y el impacto de enfermedades como el cáncer. Crecí en las afueras de San Francisco y estudié asuntos internacionales con especialización en economía del desarrollo y política sanitaria. Antes de unirme a SWI swissinfo.ch en 2018, fui periodista independiente e investigadora sobre negocios y derechos humanos. Isabelle Bannerman

Mi trabajo se centra en conectar con ustedes, nuestro público, y generar confianza en nuestro periodismo. Desarrollo herramientas de interacción, como debates multilingües, y ayudo a distribuir nuestros contenidos a los usuarios en todas las plataformas. Exenfermera, estudié lingüística inglesa y medios de comunicación, donde me interesé por el periodismo y la información en la era digital. Otros idiomas: 2 English en What will be the next obesity blockbuster? original leer más What will be the next obesity blockbuster?

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Dos empresas – la danesa Novo Nordisk y la farmacéutica estadounidense Eli Lilly – han dominado el mercado de los medicamentos contra la obesidad.

Pero ahora hay decenas de compañías grandes y pequeñas, incluidas algunas suizas, que esperan desafiarlas con una nueva generación de fármacos contra la obesidad.

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Traducido con ayuda de IA por José Kress

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