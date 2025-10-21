Nutrien cierra operaciones de nitrógeno en Trinidad y Tobago por problemas de suministro

1 minuto

Castries, 21 oct (EFE).- La empresa canadiense de fertilizantes Nutrien anunció este martes que inició el cierre controlado de sus operaciones de nitrógeno en Trinidad y Tobago, en las instalaciones industriales trinitenses de Point Lisas, un centro portuario ubicado en la costa del Golfo de Paria, al sur de Puerto España.

En un comunicado, la compañía, considerada el principal productor mundial de potasa, indicó que el cierre entrará en vigor el jueves debido a las restricciones de acceso al puerto impuestas por la Corporación Nacional de Energía (NEC, por sus siglas en inglés) del país caribeño.

Así como por la falta de un suministro de gas natural fiable y económico, que según la empresa, ha reducido el flujo de operaciones.

En este contexto, Nutrien afirmó que continuará las conversaciones con las partes interesadas y evaluará las opciones para sus otras operaciones en Trinidad.

La compañía produce en el país aproximadamente 85.000 toneladas de amoníaco y 55.000 toneladas de urea al mes.

La empresa, con sede en Saskatchewan, aseguró que espera mantenerse dentro de sus previsiones de ventas anuales de nitrógeno para 2025, que suponen entre 10,7 y 11,2 millones de toneladas, por el buen rendimiento de sus operaciones en Norteamérica. EFE

es/ea/jrh