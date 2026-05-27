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Nvidia aumentará su inversión en Taiwán a 150.000 millones de dólares al año, anuncia su director

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Nvidia aumentará su inversión en Taiwán a 150.000 millones de dólares al año, anunció este miércoles el director ejecutivo del gigante estadounidense de los semiconductores, quien describió a la isla como el «epicentro de la revolución de la IA».

Jensen Huang, jefe de esta empresa considerada la más valiosa del mundo, dijo que «Taiwán está en pleno auge» y que la inversión de Nvidia «impulsará un ecosistema increíble aquí».

Taiwán es una potencia en la fabricación de microchips utilizados para entrenar e impulsar sistemas de inteligencia artificial, y es la sede de los gigantes de la producción de chips TSMC y Foxconn.

«Hace cuatro años, hace cinco años, Nvidia gastaba alrededor de 10.000 o 15.000 millones de dólares al año en Taiwán», dijo Huang en Taipéi, donde la empresa está construyendo una nueva oficina.

«Ahora, estamos gastando entre 100.000 y 150.000 millones de dólares al año en Taiwán», señaló.

La economía de Taiwán se disparó el año pasado gracias al aumento vertiginoso de las exportaciones de hardware de IA, un sector que está en auge en todo el mundo. 

El dominio de esta isla democrática en la industria de los chips ha sido apodado por años como el «Escudo de silicio», que incentiva que países como Estados Unidos la protejan de una invasión o bloqueo por parte de China, potencia que la reclama como parte de su territorio.

Huang se encuentra en Taipéi antes de la principal feria tecnológica de la isla, Computex, que se celebra la próxima semana.

amj/abs/arm/lb

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