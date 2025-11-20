Nvidia baja 3 % en Wall Street al desinflarse el optimismo sobre la IA en sesión volátil

Nueva York, 20 nov (EFE).- Las acciones de la tecnológica estadounidense Nvidia bajaron un 3 % este jueves en Wall Street al desinflarse el optimismo sobre el sector de la inteligencia artificial (IA) en una sesión volátil que comenzó con subidas.

La empresa comenzó la jornada con una subida del 4 %, en una buena reacción a sus resultados publicados ayer al cierre, que arrojaron un aumento de beneficios e ingresos y buenas previsiones de negocio frente al temor por una burbuja.

El fabricante de los chips informáticos que han impulsado el auge de la IA ganó un 65 % más en el tercer trimestre, hasta 31.910 millones de dólares, y tuvo una facturación trimestral récord de 57.006 millones de dólares, un 62 % más.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, abordó el temor a la burbuja durante la presentación de resultados ayer, y dijo que desde la empresa ven «algo muy diferente», lo que inicialmente animó a los inversores.

No obstante, a media sesión Nvidia empezó a bajar y arrastró a otras grandes tecnológicas relacionadas con la IA, como AMD (-7,8 %), Oracle (-6,6 %), Intel (-4,3 %) o Amazon (-2,5 %). EFE

