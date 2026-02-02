Nvidia cae un 2,17 % ante la incertidumbre sobre su acuerdo con OpenAI

2 minutos

Nueva York, 2 feb (EFE).- Las acciones de Nvidia cayeron este lunes un 2,17 % poco después de la apertura de la Bolsa ante la incertidumbre sobre su acuerdo de colaboración con OpenAI, que contempla, entre otros puntos, una inversión de 100.000 millones de dólares.

El gigante de los semiconductores anunció en septiembre un acuerdo con la compañía matriz de ChatGPT para ayudarle a construir 10 gigavatios de potencia informática a cambio de que esta se comprometiera a utilizar los chips de Nvidia.

Sin embargo, según informó The Wall Steet Journal, de acuerdo con fuentes cercanas, las conversaciones siguen en las primeras fases, pese a que el acuerdo se anunció ya hace meses.

De acuerdo con el diario, el presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, criticó en privado la falta de disciplina de la estrategia de OpenAI y expresó su preocupación por la competencia de otras empresas, como Alphabet.

En cambio, durante el fin de semana, el directivo negó estar descontento con la empresa de inteligencia artificial y se mostró abierto a volver a la mesa de negociación, pero avanzó que el acuerdo no superará los 100.000 millones de dólares.

«Vamos a realizar una enorme inversión en OpenAI. Creo en OpenAI, el trabajo que hacen es increíble, son una de las empresas más importantes de nuestro tiempo y me encanta trabajar con Sam», dijo en relación al director ejecutivo de esa compañía, Sam Altman.

Algunos expertos apuntaron que las acciones de Nvidia cayeron este lunes fruto de la incertidumbre por cuál será la inversión final. EFE

ecs/jco/rcf