Nvidia cierra ejercicio fiscal con beneficio de 120.067 millones de dólares, un 65 % más

Nueva York, 25 feb (EFE).- La fabricante de chips estadounidense Nvidia cerró su ejercicio fiscal 2026 (no sigue el calendario natural) con un beneficio de 120.067 millones de dólares, un 65 % más que el anterior, según divulgó este miércoles.

La empresa líder en inteligencia artificial (IA), que publicó sus resultados al cierre de la bolsa, registró unos ingresos acumulados de 215.938 millones de dólares, también un 65 % más interanual, de nuevo con los centros de datos como motor. EFE

