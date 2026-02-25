Nvidia cierra ejercicio fiscal con un beneficio de 120.067 millones de dólares, 65 % más

Nueva York, 25 feb (EFE).- La fabricante de chips estadounidense Nvidia cerró un estelar ejercicio fiscal 2026 (no sigue el calendario natural) con un beneficio de 120.067 millones de dólares, un 65 % más que el anterior, según divulgó este miércoles.

La empresa líder en inteligencia artificial (IA), que publicó sus resultados al cierre de la bolsa, registró unos ingresos acumulados de 215.938 millones de dólares, también un 65 % más interanual, y de nuevo con los centros de datos como motor.

El fundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, señaló que la demanda de computación «está creciendo exponencialmente» y el mercado ha alcanzado «el punto de inflexión en la IA basada en agentes».

«La adopción de los agentes por parte de las empresas está disparándose por las nubes. Nuestros clientes están corriendo a invertir en computación de IA: las fábricas que alimentan la revolución industrial de la IA y su crecimiento futuro», agregó.

El segmento de los centros de datos para la IA fue la estrella del ejercicio, con unos ingresos de 193.737 millones de dólares, y de los cuales el grueso provino del negocio de la computación, aunque el de redes tuvo un crecimiento enorme, del 142 %.

En computación, destacan las plataformas de procesamiento Blackwell y Blackwell Ultra, mientras que en redes son los sistemas NVLink, Spectrum-X e InfiniBand, detalla un documento de presentación de resultados.

«Grace Blackwell con NVLink es el rey de la inferencia hoy en día -ofrece un costo por token inferior en un orden de magnitud- y Vera Rubin ampliará ese liderazgo aún más», vaticinó Huang.

Un trimestre también de récord

En el cuarto y último trimestre, Nvidia ganó 42.960 millones de dólares (un 94 % más respecto al mismo tramo del año anterior) e ingresó 68.127 millones (un 73 % más), lo que supone una facturación récord.

Los centros de datos son también el segmento predominante en el trimestre, con un crecimiento del 75 %, hasta 62.314 millones, que multiplica por 13 el monto recaudado cuando apareció ChatGPT, de OpenAI, en 2022, según el documento.

Nvidia aplaudió que los centros de datos han tenido recaudación récord, «impulsados por los grandes cambios» en la computación acelerada y la IA, y sus mayores clientes fueron los «hyperscalers», gigantes de la nube, que representan la mitad de ese monto.

Los principales proveedores de la nube, aunque no los menciona, son Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud, y sus grandes tecnológicas propietarias han anunciado gastos de capital ingentes para este año, relacionados precisamente con el desarrollo de la IA.

Asimismo, despuntó el segmento de la visualización profesional, con un crecimiento del 159 % interanual, hasta 1.321 millones, que la empresa atribuye a «la demanda excepcional de Blackwell».

Para el trimestre en curso, el primero del ejercicio 2027, Nvidia prevé una facturación de 78.000 millones, en los que no incluyen ingresos de centros de datos de computación procedentes de China, indica la nota.

Los resultados superaron las expectativas de los analistas de Wall Street y las acciones de la empresa subían en torno al 3 % en las operaciones posteriores al cierre.

Nvidia es la cotizada más grande del mundo, con una capitalización de 4,7 billones de dólares al cierre de hoy. EFE

