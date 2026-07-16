Nvidia colaborará en el desarrollo de robots con IA para la construcción naval en Japón

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El conglomerado japonés Kawasaki Heavy Industries anunció este jueves que desarrollará junto a Nvidia robots equipados con inteligencia artificial destinados a la construcción naval, con motivo de una visita a Tokio del director ejecutivo del gigante estadounidense de los chips, Jensen Huang.

En un país que atraviesa una crisis demográfica, «la industria naviera japonesa se enfrenta actualmente a graves desafíos, entre ellos la disminución del número de trabajadores calificados y la escasez de mano de obra debido a la baja tasa de natalidad y al envejecimiento de la población», aseguró Kawasaki.

El objetivo es emplear estos futuros robots para la soldadura, pintura, inspección y manipulación de materiales en astilleros «de nueva generación, basados en la IA física y la tecnología de gemelos digitales», agregó el grupo japonés en un comunicado.

Al mismo tiempo, dijo que «los esfuerzos globales para reducir el impacto ambiental están impulsando la demanda en todo el mundo de embarcaciones con bajas o nulas emisiones de carbono, lo que convierte el aumento de la capacidad de construcción y la mejora de la productividad en prioridades para todo el sector».

El director ejecutivo de Nvidia, de 63 años, también visitó el miércoles una sala recreativa en Tokio junto con directivos del desarrollador de videojuegos Sega.

Aprovechó la oportunidad para agradecer a la empresa japonesa por haber salvado en su momento a Nvidia gracias a una inversión de 5 millones de dólares en la década de 1990.

«Pensar que en 1995 Nvidia estaba casi al borde de la quiebra, que habíamos elegido exactamente la tecnología equivocada, y que hoy estemos aquí, como la empresa más grande del mundo, es inimaginable», celebró.

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