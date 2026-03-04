Nvidia dice que reciente inversión en OpenAI podría ser la última antes de salida a bolsa

Nueva York, 4 mar (EFE).- El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, afirmó este miércoles que la reciente inversión de 30.000 millones de dólares en OpenAI, la empresa detrás del chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, «podría ser la última» antes de que la firma salga a bolsa, previsiblemente hacia finales de año.

«Probablemente no esté en los planes», dijo Huang durante una conferencia organizada por Morgan Stanley, en referencia a la posibilidad de ampliar hasta 100.000 millones de dólares la inversión en OpenAI, una cifra que ambas compañías habían mencionado en septiembre.

El pasado viernes, OpenAI anunció una ronda de financiación histórica de 110.000 millones de dólares, por parte de Amazon, SoftBank y Nvidia, que elevó a la empresa a una valoración prefinanciada de 730.000 millones de dólares, consolidándose como uno de los gigantes tecnológicos más valiosos del mundo.

Como parte de ese acuerdo, OpenAI aseguró 3 gigavatios de capacidad para inferencia y 2 gigavatios para entrenamiento en sistemas de Nvidia destinados a centros de datos de IA.

Huang afirmó hoy que la eventual salida a bolsa de OpenAI limitaría nuevas inyecciones de capital por parte de la firma que dirige.

Además, agregó que otra inversión anunciada en noviembre valorada en 10.000 millones de dólares en Anthropic será también «probablemente la última» en esa compañía.

The Wall Street Journal señaló el pasado enero que el acuerdo de hasta 100.000 millones de dólares que Nvidia y OpenAI habían planteado como parte de un ambicioso plan de infraestructura se encuentra «en suspenso» y sin garantías de que llegue a cerrarse.

Nvidia ha sido uno de los principales beneficiados del auge de la IA gracias a la venta de unidades de procesamiento gráfico (GPU).

Si bien, el mercado está girando del entrenamiento de modelos hacia la inferencia, es decir, hacia una fase en la que los sistemas ya entrenados procesan y generan respuestas en tiempo real para los usuarios, lo que exige chips optimizados que la empresa está ahora desarrollando. EFE

