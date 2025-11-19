Nvidia gana 31.910 millones de dólares en el tercer trimestre, un 65 % más

Nueva York, 19 nov (EFE).- La fabricante de chips estadounidense Nvidia reportó este miércoles un beneficio de 31.910 millones de dólares en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, un 65 % más interanual, impulsada por su negocio de centros de datos.

La empresa líder en inteligencia artificial (IA), que publicó sus resultados al cierre de la bolsa, registró una facturación trimestral de 57.006 millones de dólares, un 62 % más, en los que el motor fueron los centros de datos (51.215 millones). EFE

