Nvidia gana 58.321 millones de dólares en el primer trimestre, un 210 % más

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Nueva York, 20 may (EFE).- El fabricante de semiconductores Nvidia anunció este miércoles que obtuvo un beneficio neto de 58.321 millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, un 210 % más interanual.

La tecnológica incrementó además su facturación un 85 % con respecto al mismo tramo del año pasado, hasta 81.615 millones de dólares, según un comunicado divulgado por la compañía.

El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, destacó en la nota que la empresa ocupa «una posición única» en el campo de la inteligencia artificial agentiva, puesto que «es la única plataforma que funciona en todas las nubes, impulsa todos los modelos de vanguardia y de código abierto y se adapta a cualquier lugar donde se genere IA». EFE

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